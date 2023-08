Investorer flokker seg til Shiba Memu mens de beste meme-myntene faller

I følge data på Coinmarketcap startet de beste meme-myntene uken i negativt terreng. Markedsverdien deres har falt med 1,09 %, mens handelsvolumet falt med 17,23 %. Men mens de ellers populære myntene svekker seg, stjeler en ny rival, Shiba Memu (SHMU) showet med sitt pågående forhåndssalg.

Shiba Memu forhåndssalg som startet for noen uker siden har solgt 48 468 572, noe som viser den økende interessen for prosjektet blant kryptoinvestorer.

Populære meme-mynter mister smaken

Copy link to section

Bortsett fra Dogecoin (DOGE) som i det siste har kjørt på spekulasjoner om X-plattformen (tidligere Twitter) som introduserer kryptobetalinger og spesifikt tillater DOGE-betalinger, har resten av de populære meme-myntene gått sakte. PEPE, for eksempel, har falt med 6 % de siste syv dagene og fortsetter nedgangen i dag med en nedgang på 3 %.

Krypto-investorer ser ut til å bevege seg mot nye meme-tokens, ettersom trenden med nye prosjekter raskt øker i popularitet og dermed gir mer avkastning på investeringer sammenlignet med allerede populære prosjekter. I følge data på Coinmarketcap er de beste meme-myntvinnerne i stor grad nye prosjekter.

For eksempel har BALD, Vita Inu (VINU), INU og KEKE alle registrert over 30 % prisstigning de siste syv dagene. Spesielt BALD har steget 53 % det siste døgnet.

Dogecoin og Shiba Inu, derimot, økte bare 6% og 9% de siste syv dagene, og prisene har allerede begynt å gå ned.

Hvorfor strømmer investorer til Shiba Memu?

Copy link to section

Foruten å være et meme-token som konkurrerer med slike som Shiba Inu (SHIB) og Dogecoin (DOGE), er Shiba Memu en revolusjonerende kryptovaluta som kombinerer kunstig intelligens (AI) og blokkjedeteknologi for å skape et ustoppelig, helt selvforsynt markedsføringskraftverk. Hypen rundt AI gir spesifikt en flott investeringsmulighet for kryptoinvestorer som ønsker å rive stort fra industrien.

Shiba Memu har som mål å generere mer innhold enn en tabloidavis. Det betyr å mate gazillioner av biter av data inn i pressemeldinger og markedsføringsmateriell. Innholdet vil bli publisert over hele fora og sosiale medier.

Det AI-drevne kryptoprosjektet vil også overvåke og analysere ytelsen til sin egen markedsføringstiltak, og justere strategier for å optimalisere resultater som en side ut av Art of War. AI-teknologien gjør det mulig for den å engasjere brukere direkte gjennom et robotastisk dashbord som lar brukere samhandle med AI, gi tilbakemeldinger, komme med forslag og til og med stille spørsmål.

I tillegg til teknologien har verdien av SHMU-tokenet steget med noen få timers mellomrom gjennom forhåndssalget. På pressetidspunktet gikk en SHMU for 0,016975 USDT, men forventet å stige til 0,017200 USDT i løpet av de neste 5 timene. For å delta i forhåndssalget, klikk her.