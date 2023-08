Prisene på kryptovalutaer hadde en topp i juli, observerte analytikere ved markedsetterretningsplattformen Sentiment i deres siste utsikter for bransjen. I mellomtiden er det nytt fokus på meme-mynter, i søkelyset er Dogecoin og Shiba Inu. Men kan markedet se på en annen perle i form av Shiba Memu ?

Her vurderer vi Curve Finance-hacket og hvorfor interessen for den nye AI-drevne meme-mynten nevnt ovenfor øker.

DeFi-tokens blør etter Curve Finance-hack

Copy link to section

Etter en måned som så Bitcoin tilbake nesten 6% og Ethereum i underkant av 5%, ser det ut til at den tidlige overstrømmende som fulgte Ripples seier mot SEC har gitt vei til en kjedelig pause. Investorer retter nå oppmerksomheten mot det som kan være en sentral måned for tokens, spesielt for DeFi etter hacket på Curve.

Det som skjedde hos Curve Finance er at DeFi-børsen nylig ble utsatt for et stort hack , et angrep der brukereiendeler ble stjålet for millioner av dollar.

Noen markedseksperter sier at kaoset ved Curve utgjør en risiko for den bredere sektoren, med flere stablecoin-pooler som sannsynligvis vil bli tappet. Curve-teamet har identifisert mange likviditetspooler som kan tappes som et resultat av “re-entrancy”-feilen i Vyper-kompilatoren.

Curve-sjef Michael Egorov sies å ha pantsatt 34 % av CRVs markedsverdi som sikkerhet for lån på tvers av flere DeFi-protokoller. Hvis prisene faller og en tvangslikvidasjon skjer, kan hele sektoren falle av nytt press nedover. Likvidasjon mot Curve-gründeren er derfor en stor bekymring. Sammenløpet av disse faktorene har ført til at flere styringssymboler og -mynter har falt kraftig den siste dagen.

For eksempel var Compound (COMP) ned 18 %, Convex (CVX) 14 %; Frax (FXS) 13 % og Aave (AAVE) 12 %. Prisen på CRV, styringssymbolet til CurveDAO falt 20 % etter hacket.

Hva betyr dette for tokens i andre sektorer, inkludert meme-mynter? Er det derfor forhåndssalget til Shiba Memu er så populært?

Hva er Shiba Memu?

Copy link to section

Selv om meme-myntmarkedet opplever lignende utsalgshandlinger som andre mynter – det massive og treff-og-fade-trykket for BALD token til side – er det bemerkelsesverdig oppdrift som bobler for Dogecoin (DOGE) og Shiba Inu (SHIB).

Med rykter som begynner å svirre rundt den sannsynlige utvikleren av Bald-token og DeFi-tokens i en flux, har investorer som ser på meme-tokens som lover sammenlignbar appell til DOGE og SHIB strømmet til Shiba Memu.

Shiba Memu er et nytt prosjekt som ser ut til å utnytte blokkjedeteknologi og kunstig intelligens (AI) for å skape de største meme-myntsamfunnene. Tokenet er for tiden i forhåndssalg – tilgjengelig her – og har samlet inn mer enn $1,4 millioner på mindre enn fire uker siden lanseringen i juli.

Det hundeinspirerte meme-tokenets åtte ukers forhåndssalg er den første milepælen i et utviklingsveikart som ser for seg en fullstendig overhaling av meme- og AI-rommet.

En meme-mynt med et snev av AI-glans

Copy link to section

Som et nytt meme-token med hundetema, kan Shiba Memu forveksles med bare en annen wanna-be Dogecoin-rival. Mens avhengigheten av hype og momentum for å nå og skape et dominerende fellesskap er en del av Shiba Memu – som med de fleste meme-tokens – er det ett aspekt som kan skille det nye prosjektet fra andre.

Dette er hvordan Shiba Memu fungerer og hva den kan oppnå som sannsynligvis vil være den viktigste forskjellen med andre meme-tokens. Integrering av maskinlæring, naturlig språkbehandling, video- og bildeanalyse peker på en innovativ måte å opprettholde en velsmurt markedsføringsmaskin. Som nevnt i whitepaperen utvikler Shiba Memu et AI-drevet markedsføringsdashbord.

Dette vil være i stand til automatisk å skrive, distribuere og administrere markedsføringsstrategiene sine, inkludert å oppsøke trekkraft på tvers av alle sosiale medieplattformer. AI-systemet vil også fortsette å lære og forbedre tilnærmingen.

Midt i AI-revolusjonen vil det være integrasjon av tilbakemeldinger fra brukere og utviklingsforslag – alt skreddersydd rundt verdiavkastningen SHMU-innehavere får.

Hva er prisprognosen for Shiba Memu?

Copy link to section

AI og blockchain er de to buzz-ordene på markedet i dag, og et symbol som kombinerer det beste fra de to verdenene viser seg attraktivt for Web3-investorer.

Dette prospektet kan sette Shiba Memu-prosjektet på kurs for å dominere hundekrypto-verdenen, noe som kan reflekteres i den fremtidige prisen på det opprinnelige SHMU-tokenet.

Forhåndssalget har prisen på SHMU programmert til å øke med jevne mellomrom gjennom hele 8-ukers perioden. Fra $0,011125 ved forhåndssalgslansering, vil SHMUs verdi hoppe hver dag kl. 18.00 GMT til den når $0,021-nivået.

Deretter vil prisøkningene være underlagt markedsforhold og andre faktorer. Veikartet er også satt med viktige milepæler som kan gi prisutløsende øyeblikk, et eksempel er lanseringen av AI-dashbordet og integrasjon av ulike sosiale medieplattformer i Q1, 2024. Tokenet vil også gå live på store sentraliserte børser og integreres med ledende desentraliserte applikasjoner i henholdsvis Q3 og Q4, 2024.

En slik katalysator kan i stor grad påvirke fremtidige ytelser til SHMU, den sannsynlige grunnen til at investorer drar fordel av forhåndssalget.