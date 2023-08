Hvordan Chancer endrer spillmarkedet forhåndssalget overgår $1 millioner

Chancer er en ny prediktiv markedsapplikasjon som kjører på blockchain. Det er verdens første desentraliserte spillplattform med en peer-to-peer-modell. Med sitt desentraliseringsløfte har Chancer vært fristende, med investorer som har lyst på en andel. Siden lanseringen av et forhåndssalg 13 juni 2023, har investorer skaffet seg nesten 1,1 millioner dollar. Forhåndssalget understreker investorenes interesse og forventning før mainnet-lanseringen.

Chancer bruker blokkjedeteknologi for å endre innsatsen.

En av nøkkelingrediensene til Chancers tidlige suksess er løftet om desentralisert spill. Det er her brukere kan bestemme hva de skal satse på og sette odds og regler. Tipperne inviterer også likesinnede inn i sine spillmarkeder, eller de kan bli med i de som er opprettet av andre. Det skiller seg fra konvensjonell betting, der bookmakere setter odds på betting og bestemmer regler.

Chancer-markeder er brukerbygde i stedet for bookmakere. Brukere lanserer et Chancer-marked fra enhver begivenhet med et sannsynlig utfall og inviterer andre til dem. Desentraliseringen gir flere muligheter for spill og øker åpenheten.

Chancer-token ($CHANCER) vil være mediet for utveksling av verdi på spillplattformen. Investorer kan kreve tokens på vellykkede spill og gevinster.

Er Chancer en god investering?

Siden tipping er en populær sektor, har Chancer en reell sjanse til å bli en suksess. Dette betyr at å eie Chancer-tokenet gir en sjanse til å dra nytte av fremtidig prisstigning.

Chancer har også et investeringsfokus. Det er markedsskapende belønninger, der brukere tjener tokenet for å lage P2P-markedene. Investorer kan bruke Chancers livestream-funksjon eller DAPP for å lage P2P-markeder for moro skyld og for å tjene.

Investorer kan også satse på det opprinnelige symbolet for avkastning. Dette er en ideell måte å sikre plattformens vekst ved å tilby likviditet. En Share2Earn-funksjon tillater også inntekter på $CHANCER ved å dele bettingplattformen.

Fremtidens fokus er å gjøre Chancer selvforsynt, med mange inntektsmuligheter. Brukere vil ha en sjanse til å bli nodevalidatorer og bli belønnet for det.

Chancers styrker ligger også i styringsmodellen, som sikrer åpenhet og tillit. Prosjektets kode er åpen kildekode. Alle kan gjennomgå og foreslå endringer i den. Brukere liker også kvadratisk styring, der de bruker stemmekredittene sine til å stemme om styringssaker.

Chancer-spådom i 2023 og 2024

Chancer fyller et gap i spill ved å introdusere blockchain og en P2P-spillmodell. Den fremtidige økningen i verdien av det opprinnelige tokenet hviler på dens evne til å opprettholde dette løftet. Tidlige suksesser i forhåndssalg betyr at potensialet er stort for tokenet i fremtiden.

Analytikere har en konsensus om at Chancer kan stige opp til 10X. Spådommen er realistisk, gitt at kryptovalutaer har økt med mer enn tilsvarende marginer. Imidlertid er den anslåtte økningen sannsynlig etter lanseringen av hovedplattformen i Q1 2024. Dermed er en pris på rundt $0,1 sannsynlig i 2024 fra dagens $0,011.

I 2023 kan vi forvente at prisen på Chancer blir litt vill på grunn av høye spekulasjoner. Dette kan skje etter at tokenet er notert på Uniswap i 3. kvartal 2023. Selv om en 10X prisøkning fortsatt er sannsynlig, er en konservativ tresifret verdiøkning mer realistisk.

Er Chancer verdt å kjøpe nå?

Chancer-forsalget skjer raskt. Prisen øker på hvert trinn av forhåndssalget. Det betyr at kjøp i de tidlige stadiene av forhåndssalget gir en bedre mulighet.

Dessuten er verdien av Chancer satt til å skyte i været når tokenet debuterer på børser. Dette er når tokenet vil være tilgjengelig for mange investorer. Det er bedre for investorer å kjøpe ved forhåndssalg enn når tokenet er notert og blir dyrt.