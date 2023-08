Bør du investere i Shiba Memu (SHMU) etter stor økning i AI-engasjement hos AMD?

Kunstig intelligens har vært buzzword på inntjeningssamtalene denne sesongen. Tross alt er det det som har drevet mye av et spennende 20% års-til-dato-rally i S&P 500.

AI-markedet kan vokse ti ganger innen 2030

Copy link to section

AI har en verdi på rundt 200 milliarder dollar for tiden – og ifølge Statista vil dette markedet vokse ti ganger og være verdt nesten 2,0 billioner dollar ved slutten av dette tiåret.

Det anslaget antyder er at kunstig intelligens ikke bare er en kortsiktig hype. Det er kommet for å bli, og prosjekter som Shiba Memu ønsker å bade i sin triumf. Enda mer oppløftende er det å se investorer som belønner et selskaps AI presse denne inntjeningssesongen mer enn noe annet.

For eksempel rapporterte Advanced Micro Devices eller AMD en 18% år-til-år nedgang i sine kvartalsinntekter denne uken. Aksjen forble likevel motstandsdyktig fordi brikkeprodusenten sa at AI-engasjementet økte med mer enn syv ganger i Q2 (les mer).

AMD-sjef deler hennes syn på kunstig intelligens

Copy link to section

AMD-sjef Lisa Su anslår at markedet for datasenterfokuserte AI-brikker alene vil være verdt 150 milliarder dollar innen 2027. Hun snakket med CNBC etter kvartalsresultatet, men bekreftet at kunstig intelligens fremover vil bli meningsfullt integrert i personlige datamaskiner også.

Vi er begeistret for AI i alle deler av markedet. Vi ser det i de største datasentrene for PCer. Vi har nettopp lansert et sett med produkter som har AI inne i PC-en. Det betyr at PC-en din vil være mye mer produktiv fremover.

Merk at AMD bare er ett slikt eksempel. En haug med andre bemerkelsesverdige navn, inkludert Nvidia, Microsoft, Apple, Google – you name it – går all in med et AI-push.

Og så er det selvfølgelig kommende prosjekter som Shiba Memu som er forpliktet til å utnytte og utforske potensialet til kunstig intelligens også.

Hva har Shiba Memu med AI å gjøre?

Copy link to section

Shiba Memu kaller seg selv et “markedsføringskraftverk” som bruker kunstig intelligens og maskinlæring for å lage og distribuere personlig innhold på internett som tjener til å markedsføre det. I en whitepaper som er tilgjengelig på nettstedet deres, setter Shiba Memu seg som ekvivalent med “100 markedsføringsbyråer”.

Det som er spesielt interessant med dette prosjektet er at i tillegg til den formålsspesifikke bruken av AI, er det også et kryptonettverk i kjernen som drives av en innfødt meme-kryptovaluta kalt “SHMU”.

SHMU har som mål å bygge videre på den raske veksten i meme-myntmarkedet som har gått fra $0 i 2020 til mer enn $20 milliarder i 2022. Kryptotokenet er verdt $0,0176 når det skrives i forhåndssalget.

Når forhåndssalget er over, vil Shiba Memu liste seg på kryptobørser som har en tendens til å være en materiell katalysator for ytterligere prisstigning. Det som også er bemerkelsesverdig er at prisen på SHMU øker etter hver 24. time.

Er Shiba Memu (SHMU) en god investering?

Copy link to section

Shiba Memu kan være en god investering siden den ikke bare kan dra nytte av AI-medvinden, men også de som hjelper det bredere kryptoøkosystemet. Merk at kryptomarkedet forventes å se en CAGR på 12,5 % til 2030.

Forhåndssalget har samlet inn over 1,5 millioner dollar i løpet av få uker, noe som allerede signaliserer sterk etterspørsel etter SHMU, som kan øke ytterligere når det blokkjedebaserte prosjektet lanserer AI-dashbordet neste år.

Shiba Memu eller SHMU meme-mynten kan også ha nytte hvis US SEC ender opp med å gi sine velsignelser for en Spot Bitcoin ETF. Tatt i betraktning at en kapitalforvalter med en feilfri merittliste når det gjelder å vinne regulatoriske godkjenninger for børshandlede fond – BlackRock Inc har søkt om en Bitcoin ETF, er det tenkelig at den første amerikanske Spot Bitcoin ETFen er på trappene.

Til slutt hevet den amerikanske sentralbanken rentene med ytterligere 25 basispunkter forrige måned, som kan ende opp med å bli dens siste renteøkning i syklusen som Invezz rapporterte her. Når sentralbanken svinger, kan interessen for risikospill som kryptovaluta øke og hjelpe SHMU-mynten også.

Mer detaljer om Shiba Memu forhåndssalg er tilgjengelig på nettsiden her.