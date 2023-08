Inter Miami, et amerikansk fotballag som for tiden er nederst i USAs Major League Soccer (MLS), som skaper overskrifter med sine nye signeringer. Laget har satset på å samle erfarne fotballspillere, inkludert Lionel Messi, Jordi Alba og Sergio Busquets.

Inter Miami har kun hentet 16 poeng av 19 kamper. Imidlertid lovet David Beckham og Inter Miamis medeier Jorge Mas fansen at de ville gjøre store signeringer l løpet av sesongen, og ting ser ut til å falle på plass. Laget prøver også å få Luis Suarez blant andre toppspillere til å bli med på laget før deres neste kamp 21. august.

Messi-feberen i USA

Mens USAs Major League Soccer er langt bak når det gjelder kvalitet sammenlignet med slike som den engelske premier league, har Messis overgang skapt en elektriserende effekt, spesielt til innbyggere i Miami som er ivrige etter å se han spille for laget deres.

Så langt har Messi spilt tre kamper for Inter Miami og har scoret fem mål. Selv om han har scoret to mål i hver av sine to siste kamper, er hans beste Inter Miami-mål fortsatt hans match-vinnende skudd i debuten mot Cruz Azul 21. juli.

Lionel Messi scoret en vinner i siste sekund med et curling frispark i sin debutkamp for Inter Miami mot Cruz Azul, og løftet sitt nye lag til en 2-1-seier i Leagues Cup-åpningen.

Klubben har til og med blitt tvunget til å legge til ekstra seter til stadion med kapasitet på 18 000 for å imøtekomme fansen som ikke ser ut til å bry seg om de økte kampbillettene så lenge de får se favorittene i aksjon.

Og selv om noen kanskje vil tro at hypen bare vil vare en kort stund, har Messi vært kjent for å opprettholde gameplayet sitt hele veien, og det beste kan være på vei til tross for sin høye alder. Når det er sagt, kan det amerikanske MLS være på vei mot en stor eksplosjon, som er en seier for fotballspillere, fans og spillere i landet kjent for alle andre spill bortsett fra fotball.

