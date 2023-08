Shiba Memu (SHMU) har nådd en ny milepæl i sitt forhåndssalg og slapp en stor kunngjøring midt i den bredere markedsuveligheten. 3. august skapte det nye kunstig intelligens -drevne kryptoprosjektet bølger over meme-myntverdenen med kunngjøringen av noteringen på BitMart – en av de beste kryptobørsene på markedet.

Kort tid etter passerte forhåndssalget – som etter planen skal avsluttes om 60 dager – de innsamlede 1,6 millioner dollarene. Den siste utviklingen har lagt til den ubøyelige investorenes overflod rundt dette AI-drevne prosjektet.

Hva er Shiba Memu?

Et AI-dashbord som forventes å være motoren i et intelligent markedsføringssystem, er det som har satt Shiba Memu i sving. Den smarte integreringen av blockchain-teknologi og AI i en ny meme-myntstrategi har allerede vist seg å endre spillet. Som vist av forhåndssalgsresultatet så langt, ser investorer som ønsker å posisjonere seg foran neste markedssyklus på SHMU-forhåndssalget som en mulighet.

Shiba Memu er i forhåndssalg og er for tiden priset til $0,0181. Prisen følger en enkel, men effektiv og attraktiv 24-timers tidsplan. Hva dette betyr er at prisen på SHMU stiger litt hver 24. time, med neste økning for eksempel satt til å presse den til $0,0183.

Shiba Memu-vekstprognoser – AI er en stor sak

Blokkjedeteknologi har fortsatt å få tak over hele verden, og nyere reguleringsutvikling har kryptosamfunnet oppegående. På toppen av dette er en het fortelling som er AI. Både krypto- og AI-sektorer forventes å vokse betydelig, sistnevnte gir en base for nøkkelprognoser fra ledende teknologiselskaper inkludert Meta, Alphabet, Microsoft og Nvidia.

Det samme gjelder dette nye prosjektet som ønsker å utnytte naturlig språkbehandling (NLP), maskinlæring og prediktiv analyse for å utvikle en selvmarkedsføringsplattform drevet av SHMU-tokenet. Whitepaperen skisserer en tildeling på 85 % av tokens for forhåndssalget.

Er forhåndssalget et godt tidspunkt å investere i Shiba Memu?

Selv om investorer vil få sine tokens når forhåndssalget avsluttes og distribusjonen finner sted, ser mange på prisnivåene som attraktive inngangspunkter for et prosjekt som står i kø for et skudd mot overlegenhet på mememynter. Mynter som Dogecoin, Shiba Inu og Pepe har etablert fellesskap og er store hits i børsverdirangeringen.

Imidlertid viser forhåndssalget til Shiba Memus hvor betatt av AI-spill-investorene er at det ikke ville være overraskende å se SHMU plassert over noen av disse ledende tokenene. BitMart-noteringskunngjøringen kan varsle den nye begynnelsen som tar Shiba Memu til nye høyder når den endelig går live i det åpne markedet.

I så fall kan SHMU-tokens vise seg å være et godt kjøp for alle som kjøper dem under dette forhåndssalget, fra de tidligste fuglene som kjøpte for $0,011125 til de som sannsynligvis vil bli med når prisen er på $0,024400. Spesielt vil tokens pris ha økt med 119% fra det opprinnelige nivået. For de som kjøper SHMU i dag, betyr det en økning på rundt 35% fra $0,0181.

