Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for å få de siste oppdateringer >

Shiba Memu, et nytt revolusjonerende og meme-kryptoprosjekt, har samlet inn mer enn 1,638 millioner dollar i forhåndssalg. Prosjektet har generert bølger siden lanseringen av forhåndssalget på grunn av AI-vinkelen. Shiba Memu vil bruke AI til å markedsføre seg selv og levere nytte til investorene sine. Investorer ser prosjektet utover bare et meme-merke. Tokenprisdynamikken kan også lokke investorer ettersom verdien stiger daglig klokken 18.00. For å kjøpe SHMU, besøk prosjektets nettside.

Risk-off sentiment infiltrerer markeder

Copy link to section

Markedene er for tiden i en risiko-av-stemning, med krypto og aksjer som ut ikler seg sidelengs og til tider negativt. I krypto var det bare Shiba Inu som forble i det positive territoriet den siste uken blant topp 20. Gevinstene reflekterer positive forventninger til blokkjedeprosjektet deres, Shibarium.

Aksjene ble blandet da investorer vurderte tilstanden til økonomien og fremtidige handlinger fra Fed. Tidligere i måneden nedgraderte ratingbyrået Fitch USAs langsiktige rating til «AA+» fra «AAA». Til tross for at byrået tildelte et «stable outlook» og bekreftet den amerikanske ratingen til «AAA», har ratingen sendt blandede signaler.

I mellomtiden genererte den amerikanske økonomien færre arbeidsplasser enn forventet i juli. Det var imidlertid bemerkelsesverdige nedgang i arbeidsledighet og lønnsvekst. Rapporten har sendt blandede signaler på veien mot økonomiske innstramninger.

De blandede utsiktene kan være ansvarlige for de langsomme og negative gevinstene i krypto. Dette har ikke avskrekket investorer i Shiba Memu, noe som potensielt forklarer utsiktene for prosjektet.

Hva er Shiba Memu?

Copy link to section

Shiba Memu er en meme-kryptovaluta som er AI-drevet. Prosjektet henter sin verdi fra å bruke AI til å markedsføre seg selv, skape PR og generere hype. Shiba Memu gjenoppfinner seg selv kontinuerlig, og ønsker å bli et markedsføringskraftverk.

I motsetning til meme-forgjengerne, stoler ikke Shiba Memu på omtale av influencere for å bli en sensasjon. Den gjør dette ved å skrive sin egen historie på tvers av sosiale fora og nettverk. Med denne evnen har Shiba Memu et stort potensial til å bli et innflytelsesrikt meme-token.

Shiba Memu holder også sine investorer informert gjennom et AI-dashbord. Brukere kan stille spørsmål, gi ideer og overvåke de siste markedsføringsaktivitetene i sanntid. Faktisk kan brukere tjene SHMU ved å gi verdifull tilbakemelding om AI-systemet.

Vil Shiba Memu detronisere andre meme-kryptovalutaer?

Copy link to section

Tydeligvis er det nok plass til alle i meme-rommet. Som sådan kan man ikke sikkert si at Shiba Memu vil detronisere sine meme-kolleger. Men med sin egenart kan Shiba Memu bli et kjent navn.

Tenk på store AI-prosjekter som ChatGPT. Den tidlige suksessen til ChatGPT viser at AI er kommet for å bli. Shiba Memu kan følge denne voksende trenden for å oppnå suksess og utkonkurrere sine meme-kolleger.

Dessuten er det mye å forvente i fremtidige evner til Shiba Memu. AI-applikasjoner innen markedsføring vokser raskt. Ettersom de fleste operasjoner går over til blockchain og AI, kan Shiba Memu bli innflytelsesrik i overgangen. Dette gjør prosjektets fremtidige bærekraft robust og i stand til å utkonkurrere sine konkurrenter.

Bør du investere i Shiba Memu?

Copy link to section

Meme-kryptovalutaer har generelt blitt etterspurt eiendeler. Markedsverdien skjøt i været til $20 milliarder tidlig i 2022 fra $0 tidlig i 2020. Tidlige investorer har oppnådd en helt utrolig avkastning hver gang en meme-stigning skjer. Imidlertid er meme-kryptovalutaers manglende evne til å holde verdi en stor bekymring. Karakteristikken stammer fra mangelen på reell nytteverdi fra eiendelene.

En stor fordel med Shiba Memu er at den fortsatt er ny og er bygget med fokus på bærekraft. Med det raskt selgende forhåndssalget, kan token-noteringen ønske ville prisbevegelser velkommen. Gevinstene kan opprettholdes på grunn av AI-vinkelen og prosjektets unike verdiforslag. Dette gjør Shiba Memu til en potensiell investering for 2023 og utover.