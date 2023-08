Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for å få de siste oppdateringer >

DraftKings Inc (NASDAQ: DKNG) leverte et overraskende overskudd for sitt andre regnskapskvartal forrige uke da amerikanske stater fortsatte å legalisere online betting. Aksjene har fortsatt tapt mer enn 15 % de siste dagene.

Cramer deler sitt syn på DraftKings

Men Jim Cramer er ikke enig i salget. Han er overbevist om at DraftKings er posisjonert for ytterligere vekst fremover når NFL-sesongen starter neste måned.

Administrerende direktør Jason Robbins leverer. Du vil være med i fotballsesongen, jeg skal fortelle deg så mye.

Merk at det Nasdaq-noterte selskapet også har hevet salgsveiledningen for hele året som nå ligger rundt 220 millioner dollar over konsensus.

Enda viktigere er det at minst tre firmaer (Wells Fargo, JPMorgan, Truist) slo opp sine respektive synspunkter på DraftKings etter den kvartalsvise oppdateringen som tyder på at analytikere ser fortsatt styrke i online betting i de kommende månedene.

Det er kanskje derfor ESPN også gikk sammen med Penn Entertainment denne uken for å lansere en sportsbok (les mer) – og det er tenkelig at den økende etterspørselen etter gambling ikke vil være begrenset til disse store og bemerkelsesverdige navnene.

Nye plattformer som Chancer.com kan ha like mye nytte.

Chancer sitter midt i hjertet av online betting

Chancer er en blokkjedebasert plattform som tar sikte på å revolusjonere online betting.

Prosjektet setter sammen live streaming og sosial betting for at brukerne ikke bare skal ha den mest spennende, men også en relativt tryggere opplevelse med gambling. Den er drevet av et innfødt token med navnebror som du kan bruke til å lage spill eller delta i dem.

Det til å bli fullt desentraliserte nettverket ønsker å kapitalisere på 90 milliarder dollar-spill- og digitalspillmarkedet som forventes å ekspandere med en CAGR på 10 % fremover.

Det som er enda mer interessant er at tilbuds- og etterspørselsdynamikken faktisk har en tendens til å bestemme prislappen på $CHANCER-tokenet – noe som betyr at du i hovedsak kan se det som en potensiell investering.

Ved skriving går BSC0-tokenet for $0,011 i forhåndssalget.

NFL kan øke etterspørselen etter Chancer-tokenet

Som det er klart, kan større etterspørsel oversettes til prisstigning for $CHANCER-tokenet.

Det er her den kommende fotballsesongen trer inn. Vanligvis fører NFL til en økning i innsatsen som kan invitere flere brukere til Chancer.com i år for å lage og delta i online spill – som de trenger plattformens opprinnelige token for.

Sammenlagt kan National Football League øke etterspørselen etter $CHANCER som kan tjene som en katalysator for en prisøkning.

Selv uten fotballsesongen har BSC0-tokenet samlet inn mer enn $1,2 millioner så langt, noe som maler et ganske rosenrødt bilde av etterspørselen den allerede ser.

Et annet positivt på kort sikt for $CHANCER-tokenet kan være at det går live på kryptobørser – noe som er planlagt å skje når det pågående forhåndssalget er over.

Spot Bitcoin ETF kan være en medvind for $CHANCER

Husk at $CHANCER, i sin kjerne, er en kryptovaluta, noe som betyr at det opprinnelige tokenet kan dra nytte av den kryptorelaterte medvinden og etter hvert som økosystemet vokser bredere.

Ifølge Statista vil krypto være et $38 milliarder-marked innen utgangen av dette året og vil ekspandere aggressivt i de kommende årene for å nå rundt $65 milliarder i 2027. Det signaliserer en over 70% vekst på fire år.

Hittil i år har kryptomarkedet prestert bemerkelsesverdig godt allerede, noe som ble bevist i en 80% rally i Bitcoin. Men det er fortsatt faktorer som kan katalysere neste etappe opp på kort sikt.

For eksempel venter investorer på regulatorisk godkjenning for en Spot Bitcoin ETF som Cathie Wood – administrerende direktør i Ark Investment Management nylig sa at SEC kunne klargjøre med en gang.

Inkludert Ark og BlackRock, har syv andre kapitalforvaltere søkt den amerikanske regulatoren for et slikt børshandlet fond. Kryptomarkedet kan også ha nytte når sentralbanken bekrefter at den er ferdig med å heve rentene.

Alt i alt, ettersom kryptorommet fortsetter å komme seg, kan Chancer som en del av det også styrke seg. For detaljer om hvordan du investerer i $CHANCER-tokenet, besøk prosjektets nettside her.