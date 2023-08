Shiba Inu og Pepe Coin har dukket opp som sterke utfordrere til årets beste meme-mynter, til tross for at mange meme-mynter har debutert i 2023. Begge kjemper om topplasseringen takket være sine særegne ideer, ambisiøse planer og rom for utvidelse i fremtiden.

Imidlertid prøver en ny meme-mynt ved navn Shiba Memu (SHMU) som utnytter kraften til kunstig intelligens (AI) å ødelegge for PEPE og SHIB. Shiba Memus AI-drevne markedsføringsevne utfordrer til og med Pepe Coins bedårende meme-frosk.

Pepe pris prediksjon

I skrivende stund ble PEPE verdsatt til $0,000001246, noe som markerer en bemerkelsesverdig nedgang fra den høyeste juli på $0,00000190. Trenden antyder ytterligere nedgang på kort sikt, med sannsynligheten for at meme-mynten synker ytterligere for å teste nøkkelstøttenivået på $0,000001.

Men hvis meme-mynt-hypen opprettholdes, kan PEPE fortsatt se en oppgang for å nå $0,000003 innen 2024, som selv om en liten gevinst ville være betydelig for mynten. Ikke desto mindre, mens dette vil markere en potensiell 3x prisstigning, vil PEPE Coin fortsatt ligge langt etter Shiba Memu-mynten som for øyeblikket går for 0,019225 USDT; for ikke å nevne at den fortsatt er på forhåndssalgsstadiet.

Shiba Inu prisprediksjon

Det har vært en vill tur for Shiba Inu -investorer den siste tiden, da samfunnet ser frem til store utgivelser. I skrivende stund handlet $SHIB for $0,00001002 opp 21,91% de siste syv dagene.

Selv om SHIB-prisen tidligere så ut til å ha avvist motstandssonen rundt $0,0000105, som også ble avvist i slutten av april, er det alt som tyder på at tokenet kan være på vei til å bryte dette nivået.

Etter de siste prisøkningene, begynner hvaler og detaljhandlere å bli optimistiske angående den fremtidige verdien av $SHIB, spesielt med avdukingen av Shibarium-økosystemet nærmer seg. De fleste forventer at meme-mynten blir parabolsk etter at den bryter et bearish 0,382 Fibonacci Retracement-nivå. Det er imidlertid ikke sannsynlig at Shiba Inus pris vil gå i nærheten av gjeldende Shiba Memus pris som for øyeblikket er i sin forhåndssalgsfase med en nært forestående Bitmart-notering.

Hva er Shiba Memu og hvorfor har det blitt så populært?

I motsetning til konkurrentene, lover Shiba Memu å tilby mer enn bare samfunnsengasjementer.

Shiba Memu har noen utrolige forslag. Mynten bruker AI-drevet reklame, og med noen enkle grep fullfører denne utrolig intelligente digitale hunden arbeidet til 100 reklamebyråer ved å lytte, analysere og planlegge.

Shiba Memus AI sorterer gjennom nettprat ved hjelp av naturlig språkbehandling (NLP) for å finne ut hva som er populært og hva som ikke er det, gjør sentimentanalyse og bruk prediktiv analyse for å forutsi fremtidige trender og tjene på dem.

Ved å bruke kunstig intelligens blir Shiba Memu klokere for hver dag som driver vekst og tiltrekker seg oppmerksomhet. Denne pågående tilbakemeldingssløyfen setter til slutt flere øyne på Shiba Memu, skaper etterspørsel og sender potensielt SHMU-tokenet høyere og høyere.

