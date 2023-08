Shiba Inu (SHIB) handlet 7 % høyere lørdag morgen, en 24-timers avkastning som overgikk 0,1 % for flaggskipets kryptovaluta Bitcoin (BTC). I mellomtiden nærmer Chancer-forsalget seg nærmere neste fase med nesten $1,3 millioner samlet inn så langt.

Her ser vi på toppen i Open Interest (OI) for Shiba Inu og hva det kan bety for Bitcoin – med utsikter for Chancer som et nytt spennende prosjekt.

Shiba Inu samler seg mens Bitcoin stopper under $30k

Shiba Inu er en ledende meme-mynt, for tiden rangert på 12. plass når det gjelder markedsverdi med over 6,35 milliarder dollar. Mer enn $659 millioner verdt av SHIB har blitt omsatt i løpet av de siste 24 timene i henhold til CoinGecko-data som ble åpnet 12. august 03:30 ET.

SHIB-prisen har økt med mer enn 40 % den siste måneden, sammenlignet med -3 % for Bitcoin som har kommet med okser som sliter med å riste av seg bjørner nær det avgjørende $30k-nivået.

Økning i Shiba Inu åpen interesse og potensielle implikasjoner for Bitcoin

Som fremhevet ovenfor, har Shiba Inus ytelse de siste ukene blitt styrket av forventningen rundt den forestående lanseringen av Shibarium. Lag 2-protokollen på Shiba Inu-kjeden forventes å bringe mer funksjonalitet til økosystemet og flytte kryptovalutaen bort fra den stort sett uimponerende meme-token-taggen.

Med Shibarium-lanseringen nærmer seg, har den åpne interessen for Shiba Inu økt. Historisk sett har en økning i OI for den øverste meme-kryptovalutaen falt sammen med en kamp på en lokal topp for BTC-okser.

Data fra Coinglass viser at OI i SHIB-futures på kryptobørsen Binance har passert $114 millioner, opp mer enn 33%. Dette har også doblet seg fra tall registrert tidligere denne måneden og er på det høyeste nivået siden begynnelsen av februar. Andre steder forblir Bitcoin i et stramt område nær det stadig tøffere hinderet på $30k, selv når markedsanalytikere peker på innkommende volatilitet.

Men ved tidligere anledninger hvor SHIB åpen interesse har hoppet over $100 millioner falt sammen med et tilbaketog for Bitcoin.

Hvis tidligere resultater gjentar seg denne gangen, kan Bitcoin ennå falle til de siste bunnene. På den annen side vil innstrømning til andre mynter sannsynligvis hjelpe nye prosjekter som Chancer.

Sjanseprisprognose

Chancer er et nytt blockchain-basert prediksjonsmarkedsprosjekt som ønsker å revolusjonere den globale bettingindustrien med en ny peer-to-peer (P2P) modell. Prosjektet er fortsatt i utviklingsfasen, med hovednettlansering forventet i første kvartal 2024.

Den spillendrende plattformen ser imidlertid allerede enorm interesse, som kan sees via forhåndssalget av dens opprinnelige token $CHANCER. Å love en gjennomsiktig og fellesskapsdrevet bettingplattform der kontrollen er hos individuelle spillere og ikke en sentral bookmaker, har bettingbransjen surret om Chancer.

For øyeblikket kan tippe- og kryptoentusiaster kjøpe Chancer-tokens for $0,011 ved å bruke ETH, BNB, USDT og BUSD. Tokenets forhåndssalgspris vil stige til $0,021 før handel starter på ledende desentraliserte og sentraliserte kryptobørser.

En titt på tidligere ytelser til nylig lanserte tokens tyder på at de fleste øker på deres handelsdebut, og dette intensiverer de enorme spådommene for $CHANCER. Tidligere resultater garanterer imidlertid ikke fremtidig avkastning, og investorer må ta hensyn til disse utsiktene når de legger penger i et prosjekt.

For å lære mer om Chancer og dens P2P-spillmodell, besøk prosjektets offisielle forhåndssalgsside.