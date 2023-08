Chancers forhåndssalg. Har Chancer bullish potensial i 2023 og fremover?

Chancer lanserte et forhåndssalg av sin token 13. juni 2023. Investorer kjøpte $1,33 millioner av tokens to måneder etter lanseringen. Salget skjer mens det er en økende entusiasme for deres sosiale betting-plattform drevet av blockchain. For mange gir Chancer en betydelig mulighet innen betting, en av de sterkest voksende sektorene. Dessuten lar dens peer-to-peer betting-modell investorer ha ansvaret. Når forhåndssalget nå foregår, hvor bullish kan dette tokenet bli?

Ideen bak Chancer og P2P-betting

I lang tid har tipping vært i hendene på bookmakere. Bookmakerne bestemmer hva spillere kan forutsi. De fikser også oddsen og spillereglene. Dette har begrenset spill til typiske idretter og store begivenheter som fotball, basketball osv.

Chancer har fundert på hvordan investorer og tippere kan spille en større rolle. Gjennom en blokkjedeplattform kan investorer satse eksternt på flere arrangementer. Det inkluderer å la dem satse på hendelsene eller situasjonene de liker.

Som et eksempel, anta at Jil forventer at utøver A vinner et maraton. James har en annen oppfatning, og de ønsker å satse for og mot arrangementet. Ved å bruke Chancer-plattformen kan Jil skape et spillmarked for utfallet av maraton. Han kan da invitere James (peer) og dermed P2P-etiketten. Under modellen kan Jil og James bestemme oddsen for å vinne og reglene for å veilede dem.

Med en P2P-modell har Chancer som mål å desentralisere spill. Modellen forventes å øke antallet sannsynlige hendelser og situasjoner å satse på.

Investeringsideen bak Chancer

Chancer kan føles som en forbedret spillplattform, men det er mer enn det. Plattformen er bygget for å tiltrekke seg investorer som ønsker å øke sine passive inntekter.

For det første har Chancer-tokenet et stort potensial. Tokenet er et middel til å bytte verdi på plattformen og kreve gevinster. Med å satse en sterk og voksende sektor, vil flere spillere på Chancer hjelpe tokenet til å stige i pris.

For det andre blir brukere belønnet for å skape Chancer-markeder. Som sådan gir plattformen investorer fordeler for deres markedskompetanse og innsats.

For det tredje kan Chancers satse tokenet og generere avkastning. De får også rabatterte avgifter for å lage eller bli med i P2P-spill. Og når de får flere brukere til å bli med på plattformen, blir de belønnet for innsatsen.

Til slutt, å eie tokenet gir investorer en sjanse til å bli medlemmer av Chancer-fellesskapet. Investorer kan bidra, foreslå og gi tilbakemelding på driften av plattformen. Attributten øker tilliten og åpenheten og gjør Chancer til en brukerstyrt plattform.

Vil Chancer bli bullish i 2023 og i fremtiden?

Chancer har tiltrukket seg stor etterspørsel siden lanseringen av forhåndssalget. Dette kan tyde på at tokenet er rettet for et bullish løp når det børsnoteres i Q3 2023. Dermed er det stor sjanse for at tokenet vil øke i verdi etter CEX-noteringer. Den første oppføringen vil være på Uniswap.

Ikke desto mindre kan langvarige Chancer-gevinster realiseres i 2024 og utover. Dette er etter lanseringen av hovedplattformen, som vil se mer bruk av plattformen.

Med forventningene til P2P-betting, er en 10x økning i Chancer-verdien i 2024 sannsynlig. I 2023 kunne verdiøkninger bestemmes ved spekulasjoner. En 100 % økning i 2023 er et realistisk mål.

Chancer i forhåndssalg

Chancer går for $0,011 på sitt andre stadium i forhåndssalget, en økning fra $0,01 i det første trinnet.

I neste trinn er tokenet satt til å øke til $0,012. Dette betyr at $CHANCERs verdi er mindre i de innledende stadiene. Tokenet kan kjøpes med ETH, USDT, BNB og BUSD.