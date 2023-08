Little League World Series 2023 starter i dag da Chancer-forsalget nærmer seg $1,4 millioner

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for å få de siste oppdateringer >

2023 Little League World Series, en ungdomsbaseballturnering, starter i dag, og den skal etter planen avsluttes 27. august i Little League-hovedkvarteret i South Williamsport, Pennsylvania. Turneringen vil se ti lag fra USA og ti lag fra andre land konkurrere i den 76. utgaven av Little League World Series (LLWS).

Little League World Series 2023 legger til de mange populære spillene som tiltrekker seg mye online tipping, et felt som utvides raskt med lanseringen av nye tippeplattformer som Chancer, en desentralisert spillplattform som for tiden er i forhåndssalgsfasen. I skrivende stund var 32 245 350 CHANCER-tokens utsolgt og samlet inn $1 394 418,58.

Little League World Series 2023 tidsplan

Copy link to section

Årets Little League World Series vil ha 38 kamper som spilles over en 12-dagers periode for å avgjøre årets mester. Turneringen vil stort sett bli kringkastet på ESPN, ESPN2 og ABC.

16. august (i dag) kl. 13.00 ET, starter turneringen med South Czech Republic Little League (mesteren i Europa-Afrika-regionen) som møter Activo 20-30 Little League (mesteren i Panama-regionen).

Den første amerikanske bracket-kampen i Little League World Series vil være 16. august kl. 15.00 ET med Henderson Little League (vinneren av Mountain Region) mot Smithfield Little League (mesteren i Metro Region).

De 10 USA-lagene i 2023 Little League World Series inkluderer:

Montain Region – Henderson Little League (Henderson, Nevada)

Metro Region – Smithfield Little League (Smithfield, Rhode Island)

Great Lakes Region – New Albany Little League (New Albany, Ohio)

Midtvest-regionen – Fargo Little League (Fargo, North Dakota)

Mid-Atlantic Region – Media Little League (Media, Pennsylvania)

New England-regionen – Grey New Gloucester Little League (Gray, Maine)

Sørøst-regionen – Nolensville Little League (Nolensville, Tennessee)

Nordvest-regionen – Northeast Seattle Little League (Seattle, Washington)

West Region – El Segundo Little League (El Segundo, California)

Southwest Region – Needville Little League (Needville, Texas)

De 10 internasjonale lagene i 2023 Little League World Series inkluderer:

Europa-Afrika-regionen – Sør-Tsjekkia Little League (Brno, Tsjekkia)

Asia-Stillehavsregionen – Kuei-Shan Little League (Taoyuan, kinesisk Taipei)

Canada-regionen – North Regina Little League (Regina, Saskatchewan)

Australia-regionen – Hills Little League (Sydney, New South Wales, Australia)

Karibisk region – Pabao Little League (Willemstad, Curacao)

Japan-regionen – Musashi Fuchu Little League (Tokyo, Japan)

Cuba-regionen – Bayamo Little League (Bayamo, Cuba)

Mexico-regionen – Municipal de Tijuana Little League (Tijuana, Mexico)

Latin-Amerika-regionen – San Francisco Little League (Maracaibo, Venezuela)

Panama-regionen − Active 20-30 Little League (Santiago de Veraguas, Panama)

Hva betyr LLWS 2023 for Chancer?

Copy link to section

Selv om Chancer ennå ikke er moden for LLWS-elskere å satse på den ennå, siden plattformen forventes å gå live i Q1 2024, har fansen fortsatt en sjanse til å skaffe CHANCER-token for å være klare når neste serie starter i 2024. kjøp CHANCER-symbolene, besøk det offisielle Chancer-nettstedet.

Chancer revolusjonerer bettingindustrien ved å la CHANCER-tokens være i stand til å lage sine egne spillmarkeder og å diktere sine egne odds på hva som helst, inkludert populære spill som Little League World Series-spill og utfordringer mellom venner. Plattformen utnytter blokkjedeteknologi for å gi brukere muligheten til å være sin egen sjef når det gjelder å lage og administrere innsatser.