Bitcoin faller mot 25K – Shiba Memu-investorer trosser bjørnemarkedet

Kryptomarkedene går overraskende lavere etter noen perioder med motstandskraft. Bitcoins pris har falt under $26 000, det laveste på 2 måneder. Tapene har blitt replikert over hele kryptosektoren. I mellomtiden er investorer svært optimistiske om potensialet til det nye kryptotokenet Shiba Memu (SHMU). Forsalget har samlet inn 2,15 millioner dollar ettersom det nye meme-tokenet er klargjort for lansering.

Svak kryptosentiment som skader Bitcoin og store kryptoer

Copy link to section

Bitcoins nedgang kommer som følge av et svakt markedssentiment. Svakheten kommer etter rapporter om at Elon Musk-eide SpaceX solgte Bitcoin verdt 373 millioner dollar. Bitcoins ble kjøpt i løpet av 2021-2022-året. Salget kan ha dempet sentimentet ettersom investorer har ansett Musk som en stor krypto-influenser.

Fallet i Bitcoin faller også sammen med problemer i derivatmarkedene. Investorer sies å ha likvidert futureskontrakter for hundrevis av millioner dollar denne uken. Likvideringene burde ikke overraske ettersom kryptovalutaer har stoppet opp og beveget seg lavere i over en måned. Normalt vil derivatkontrakter avvikles etter en langvarig nedgang i aktivaprisen.

Men midt i bjørnescenariet som utspiller seg, er det sterk entusiasme for nylig lanserte kryptoprosjekter. Dette kan være historien bak det AI-ledede tokenet Shiba Memu.

Shiba Memu og dets AI lover

Copy link to section

Shiba Memus forhåndssalgskrav har utvilsomt blitt drevet av dens kunstige intelligensvinkel. I lang tid har meme-kryptovalutaer blitt kritisert for å mangle fundamental verdi. Shiba Memu får et verdiforslag fra et AI-fokus.

I hovedsak vil Shiba Memu være et selvmarkedsføringsprosjekt. I motsetning til forgjengerne, som er avhengige av menneskelig innsats for å få gjennomslag, vil Shiba Memu markedsføre seg selv. AI kan utforske og forbedre de beste markedsføringsstrategiene. Som sådan kan den generere sin egen hype ved å bruke menneskelignende læringsevner.

Meme-geniet kan også samhandle med samfunnet sitt. Brukere kan stille spørsmål til Shiba Memu-roboten, gi tilbakemelding og samhandle med den gjennom et AI-dashbord. I fremtiden er det ingen begrensning på hva Shiba Memu kan gjøre gitt disse menneskelignende evnene. Dette gjør Shiba Memu til et potensielt bærekraftig prosjekt for å slå sine meme-kolleger i spillet.

Shiba Memu-analyse i lys av kryptosentiment

Copy link to section

Basert på denne ukens ytelse i krypto, ville man ha forventet at et Shiba Memu-forsalg ville avta. Tross alt har kryptovalutaer en tendens til å bevege seg på en lignende måte. Det økende forhåndssalget viser imidlertid at investorenes jakt på nye kryptoprosjekter er i gang.

Disse prosjektene kan potensielt gi supernormal avkastning siden de ennå ikke er oppført. Dette betyr at tokens på forhåndssalg som Shiba Memu er mindre påvirket av den rådende kryptosentimentet.

Shiba Memus prisdynamikk er også en attraksjon for investorer. Prisen på tokenet øker daglig kl. 18.00 GMT. I løpet av den 8-ukers forhåndssalgsperioden vil verdien av investeringen øke betydelig. For tidlige investorer, på den første dagen, vil verdien av deres beholdning dobles fra $0,011125 til $0,0244. Med økningene har Shiba Memu satt en trend som kan fortsette, gitt den høye etterspørselen.

Hvor attraktiv er Shiba Memu?

Copy link to section

Shiba Memu har et stort potensial på grunn av sin AI-applikasjon og evner. Men foruten AI, er Shiba Memu et meme-token. Disse tokenene trenger ingen introduksjon, da de alltid er store prisbevegelser i kryptomarkeder.

Shiba Memu er attraktiv ved at den kan stige med marginer utstilt av meme-kollegene og overgå dem. En potensiell økning på 10x, 20x eller 50x eksisterer for tokenet etter oppføringen. Tokens med en meme-etikett har overskredet disse margene, og Shiba Memu er kanskje ikke et unntak. Fremskrivningen, sammen med et AI-fokus, gjør Shiba Memu til en potensiell investering for 2023 og utover.