GameFi-tokens blomstret etter eksplosive to år som tok markedsverdien til $27 milliarder fra begynnelsen av 2022. Men fundamentale feil i play-to-earn-konseptet førte til at markedssektoren som en gang tiltrakk seg topp influencere og investorer stupte til $3 milliarder i markedsverdi i 2023.

Iboende modellproblemer bulker P2E-markedene

Anerkjente utviklere mener P2E-spill mislykkes siden de ignorerer engasjerende spillemekanikk og bærekraftige inntektsstrømmer. Prosjekter uten passiv inntekt dør med tiden. For eksempel finner spillere å spille for å tjene mindre attraktivt under betydelige fall i kryptovalutamarkedet – en fortelling som har dominert det siste året.

Faktisk har P2E-skapere ikke klart å fokusere på mekanikk som trekker og beholder deltakere som er interessert i stabile inntektsstrømmer.

Chancer ($CHANCER): revolusjonerende kryptospilling

I mellomtiden vil de kommende nettspillene revolusjonere play-to-earn-sektoren ved å tiltrekke seg web2- og web3-entusiaster, skape bærekraftige forretningsmodeller og forbedre spillingen. Blockchain-drevne modeller vil bidra til å oppnå dette.

Chancer ønsker å transformere kryptospill med verdens første desentraliserte markedsplass. Den innovative plattformen lar spillere velge spillet, foretrukne regler og odds for å satse mot andre spillere over hele verden. I stedet for å operere innenfor grensene som bookmakere tilbyr, lar Chancer kryptofans lage tilpassede peer-to-peer-spillmarkeder.

Chancer lar spillere bli kraftsenteret siden de kan velge spillet de vil spille, foretrukne regler og odds for å spille mot venner og andre individer globalt.

Mens de fleste konkurrenter fokuserer på toppanledninger som sport, tillater Chancer å satse på alle begivenheter. Alt er gjennomsiktig, og deltakerne har full kontroll på spillet.

Chancer-forhåndssalget, lansert 13. juni 2023, vil samle inn $15 000 000 i 12 etapper. Spillere vil bruke det opprinnelige $CHANCER-tokenet for å lette veddemål på plattformen.

Entusiaster kan kjøpe Chancer-tokenet via deres offisielle nettside, og handles for $0,011 under denne publikasjonen.

Prosjektets inkluderende og multifunksjonelle funksjoner vil tiltrekke seg flere kryptoinvestorer på grunn av potensiell passiv inntekt.

Bør du investere i Chancer?

Chancer kan være en ideell plattform for kryptoinvestorer som er klare for økte passive inntekter. $CHANCER har et enormt bullish potensial som et byttemiddel innenfor Chancer-markedet. Invezz.com rapporterte at altcoinen kan blomstre i 2023 og utover.

Du kan kjøpe Chancer på forhåndssalg ved å bruke BUSD, BNB, USDT og Ether for å nyte potensielle 10x prisstigninger.

Chancer ønsker velkommen til en ny æra av kryptovalutaspilling, og utnytter blokkjedeteknologi for å tilby det publikum ønsker. En slik modell vil oversettes til et stadig voksende og bærekraftig prosjekt. Du kan bli med Chancer i dag for å nyte de første dagene med revolusjonert spill for å tjene penger.