Det var en vanskelig uke for kryptovalutaer da Bitcoin-prisen til slutt gjorde et bearish breakout og la seg under støtten på $26 000. De fleste mynter og tokens trakk seg tilbake, noe som brakte den totale markedsverdien for kryptovalutaer til ~1 billion dollar.

Noen analytikere mener at kryptovalutaer vil fortsette å falle de neste ukene ettersom etterspørselen avtar. Andre, derimot, mener at denne nedgangen bare var en shakedown, som kunne presse kryptovalutaprisene høyere. I et e-postbrev sa Nathan Leung, medgründeren av Cryptonauts:

“Dette kan være en av de siste shakeoutene før begynnelsen av en ny bølge av en bullish syklus. Nylig rapporterte Decrypt det høyeste antallet Bitcoin-hodlere – noe som betyr at de fleste av oss ikke engang rører Bitcoin som sitter i lommeboken. Det vi ser er en likvidering av longs på ordrebøker ettersom shortsen spiser seg gjennom kjøpsveggen.»

Chancer prisprognose

En kryptovaluta som ikke går gjennom en kryptovinter er Chancer, en kommende plattform som har samlet inn over 1,5 millioner dollar de siste ukene. For nybegynnere er Chancer et selskap som ønsker å forstyrre sportsspillindustrien ved å bruke blokkjedeteknologien.

Betting er en stor bransje som kommer til å blomstre de neste årene. De fleste bedrifter i bransjen rapporterte et tosifret hopp i omsetning i andre kvartal. Flutter Entertainment, selskapet til Fanduel, så inntektene sine vokse med over 25 % i første halvår.

Chancer søker å utfordre industrien ved å lage en plattform som til slutt vil bli drevet og administrert av en desentralisert autonom organisasjon (DAO). I tillegg vil innehavere av $CHANCER-tokener kunne opprette sine egne spillmarkeder, livestreame dem og deretter ta et kutt av inntektene.

Chancers token-salg får flere brukere, som bruker ETH, USDT, BNB og BUSD for å kjøpe det. Så langt har utviklerne samlet inn over 1,52 millioner dollar ettersom de raskt nærmer seg målet på 2 millioner dollar. Hvis denne trenden fortsetter, er det en sannsynlighet for at den første fasen av token-salget vil avsluttes i løpet av de kommende ukene. Du kan kjøpe Chancer-token-salget her og les whitpaperen her.

Injektiv prisprediksjon

Det daglige diagrammet viser at INJ-prisen krasjet hardt torsdag og nådde et lavpunkt på $6,50. Den returnerte deretter og handlet til $8 på lørdag. Prisen har beveget seg over den stigende trendlinjen vist i svart. Det har også flyttet til konsolideringsnivået for 50-dagers og 25-dagers glidende gjennomsnitt.

Når vi ser tilbake, dannet Injektiv prisen et dobbelt-topp-mønster på $9,880, hvis halslinje var på $5,4113. Derfor er det en sannsynlighet for at den nåværende INJ-prisoppgangen er en død katt-sprett, noe som sannsynligvis vil føre til at den gjenopptar den nedadgående trenden. Det umiddelbare nivået å se vil være på $6,56.