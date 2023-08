Kryptovalutaer går gjennom store utfordringer ettersom amerikanske obligasjonsrenter stiger og regulatorisk gransking fortsetter. Bitcoin har sklidd under $26 000 og har dannet bearish flagg og dobbelt-topp mønstre. Andre kryptovalutaer som Ethereum, Solana og Cardano har alle stupt.

Til tross for undergang og dysterhet, Shiba Memu, en kommende meme-mynt blomstrer. Token-salget har samlet inn over 2,2 millioner dollar fra globale investorer som håper å bli rike når det er notert av sentrale sentraliserte og desentraliserte børser (DEX).

Hvorfor kryptovalutaer stuper

Copy link to section

Det er tre hovedårsaker til at kryptovalutaer har mistet fart de siste ukene. For det første tyder det på at etterspørselen etter digitale mynter har trukket seg tilbake etter å ha økt i første del av året. Volumet av kryptovalutaer som handles i de fleste CEX-børser har falt til det laveste nivået på mange år.

For det andre er det bekymringer om de neste handlingene fra Federal Reserve. Utviklingen i obligasjonsmarkedet viser at investorer forventer at Fed vil heve renten med ytterligere 0,25 % i september. Amerikanske statsrenter har hoppet til det høyeste nivået på mer enn et tiår. Obligasjonskursene beveger seg omvendt med avkastningen.

Endelig har kryptovalutaer falt på grunn av problemer i Kina, som har ført til en følelse av frykt i markedet. De siste dataene viser at den kinesiske økonomien avtar i et raskt tempo. Nøkkeldeler av økonomien som industriproduksjon, detaljhandel, eksport, import og investeringer i anleggsmidler.

Den kinesiske økonomien står overfor utfordringer som kan oppsummeres med 4 ord: etterspørsel, demografi, gjeld og frakobling. Alle disse faktorene har igjen ført til en balanseresesjon ettersom mennesker og selskaper fokuserer på å redusere gjelden.

Svakhet i Kina har innvirkning på kryptovalutapriser på to hovedmåter. For det første fører det til en følelse av frykt i markedet, og presser folk flest til tryggere eiendeler. For det andre selger mange kryptoholdere nå og går over til kontanter.

Shiba Memu trives

Copy link to section

Til tross for undergang og dysterhet, er det noen lyspunkter i kryptoindustrien. Den smarteste er Shiba Memu, en ny kryptovaluta som får fart. Utviklerne har allerede samlet inn over 2,2 millioner dollar i et av årets mest lovende token-salg. Du kan kjøpe token her.

Shiba Memu drar nytte av to viktige temaer på markedet i år. For det første drar den nytte av etterspørselen etter kunstig intelligens-produkter. Og for det andre har mange meme-mynter forvandlet folk til øyeblikkelige millionærer. Noen av de mest populære nye meme-myntene er Pepe og Milady Meme Coin.

I følge Shiba Memus whitepaper vil plattformen bruke AI for å vokse økosystemet sitt gjennom markedsføring. AI-teknologien den vil bruke er blant annet Natural Language Processing (NLP), Sentiment Analysis og Image and Video Recognition.

Det endelige målet er å sikre at plattformen har et blomstrende økosystem med millioner av brukere.

Likevel, som alle investeringer, har Shiba Memu noen risikoer, noe som betyr at du bør implementere kvalitetsrisikostyringsstrategier. For eksempel bør du bare investere midler du er villig til å tape.