Bitcoin Cash-prisen fikk et sterkt comeback tirsdag etter det siste tilbakeslaget for Securities and Exchange Commission (SEC) i USA. BCH-prisen steg til et høydepunkt på $227,97, det høyeste nivået siden 16. august. I likhet med Bitcoin har BCH-mynten hoppet med tosifret fra det laveste nivået denne måneden.

SEC vs Grayscale-søksmål

Nøkkeldriveren for tilbakegangen i Bitcoin Cash-prisen var utfallet av den langvarige rettssaken mellom SEC og Grayscale Bitcoin Trust. Dermed oppsto søksmål da SEC nektet selskapets forespørsel om å konvertere $20 milliarder GBTC Trust til en spot Bitcoin ETF.

Som jeg skrev her, dømte en domstol i favør av Grayscale, i en avgjørelse som kan føre til den første spot Bitcoin ETF i USA. Avgjørelsen kom noen dager før SEC skal avgi sin beslutning om andre ETF-forslag fra slike som Invesco og Blackrock.

Analytikere tror at byrået vil bestemme seg for enten å gi tillatelse til disse midlene eller utsette ettersom det vurderer rettssaken i Grayscale. Uansett tror analytikere at en lavkost spot BTC ETF er på vei.

Bitcoin Cash-prisen hoppet da investorer spådde at flere selskaper vil søke om en BCH ETF i løpet av de kommende månedene. En BCH ETF virker som et klart valg fordi mynten ble opprettet som en gaffel av Bitcoin. Dette betyr at de bruker samme teknologi, noe som betyr at SEC vil finne det vanskelig å avvise den.

BCH-prisen steg også etter den relativt svake amerikanske forbrukertilliten og data om ledige stillinger. Forbrukertilliten falt for første gang på tre måneder, mens antall ledige stillinger falt til det laveste nivået siden 2021.

Disse tallene betyr at Federal Reserve kan revurdere å levere nok en renteøkning i september. Pengemarkedet ser en økning til i år etterfulgt av noen få kutt i 2024. Ser vi fremover er det en sannsynlighet for at Bitcoin Cash-prisen vil stige til nøkkelmotstanden på $247.

