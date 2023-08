Kunstig intelligens har potensial til å være like stor avtale som internett selv, sier Barry Glassman – grunnlegger og president for Glassman Wealth Services.

AI er en virkelig transformativ teknologi

AI som marked forventes å vokse med en sammensatt årlig rate på nesten 37 % mellom nå og slutten av dette tiåret. I et nylig intervju med CNBC sa Glassman:

Kunstig intelligens har potensialet til å transformere alle selskap. Jeg tror AI kommer til å være like transformativ som internett i seg selv. Det kommer til å bli forstyrrelser akkurat som internett.

Interessant nok finner han det mulig at de nåværende nisjeaktørene ikke ender opp med å være de mest bemerkelsesverdige vinnerne på lang sikt – omtrent som Cisco som var en stor investering i internett i noen år før andre tok over.

Enkelt sagt, kunstig intelligens vil fortsette å vokse raskt og vil sannsynligvis ha plass til alle – enten det er en teknologifokusert virksomhet eller et ikke-teknologisk selskap; en nisjespiller eller et kommende prosjekt som Shiba Memu.

Shiba Memu integrerer AI i markedsføring

Shiba Memu er en nylig introdusert plattform som utforsker magien som kunstig intelligens kan bringe til markedsføringsverdenen.

Denne selvpromoterende AI-løsningen kan tilpasses en rekke praktiske applikasjoner. I en hvitbok som er tilgjengelig på nettsiden deres, kaller Shiba Memu seg selv et “markedsføringskraftverk” og er stolt av en evne til å håndtere like mye arbeidsmengde som 100 markedsføringsbyråer.

Men det som gjør dette prosjektet unikt fascinerende er at det er drevet av “SHMU” – en egen innfødt mememynt.

Legg merke til at meme-mynter var et marked på 20 milliarder dollar i fjor kontra ikke en pølse ved starten av pandemien. Bortsett fra kunstig intelligens, er det et annet raskt voksende marked som Shiba Memu ønsker å dra nytte av.

SHMU-prisen øker etter hver 24. time

SHMU – den opprinnelige meme-mynten som for øyeblikket er i forhåndssalg er forskjellig fra sine jevnaldrende på to primære måter.

For det første øker prisen hver 24. time. For eksempel koster tokenet $ 0,023 ved skriving, og neste bump i prisen er planlagt for omtrent 16 timer fra nå. For det andre vil SHMU ha et faktisk verktøy når Shiba Memu lanserer sitt etterlengtede AI-dashbord i siste kvartal i år.

Den nevnte lanseringen forventes å løfte etterspørselen og deretter resultere i prisstigning. Selv uten dashbordet har det imidlertid vært enorm interesse for SHMU-mynten. Bare på omtrent to måneder med forhåndssalg har meme-tokenet allerede samlet inn mer enn 2,3 millioner dollar.

Etter forhåndssalget vil Shiba Memu gå live på de kryptovalutafokuserte børsene som vanligvis driver mer etterspørsel, og som derfor kan bidra til å presse prisen på en SHMU ytterligere opp.

Kan Shiba Memu (SHMU) dra nytte av rentekutt?

Som nevnt tidligere, vil Shiba Memu sannsynligvis ha nytte av markedet for kunstig intelligens så vel som meme-mynter fortsetter å vokse i de kommende årene. På kort sikt kan det også dra nytte av flere medvind for kryptorommet for øvrig.

For eksempel, hvis Securities & Exchange Commission i USA ender opp med å godkjenne en Spot Bitcoin ETF som mange tror den til slutt vil, vil det øke institusjonell interesse for kryptovalutaer, og SHMU som en komponent av det markedet vil sannsynligvis høste fordelene av det.

CryptoPRNR – en influencer som snakker om digitale eiendeler, spådde også nylig Shiba Memu blant de fire beste kryptovalutaene som forventes å overgå i neste kryptorally. Den opprinnelige meme-mynten er på vei til å avslutte forhåndssalget med en gevinst på nesten 120 % 1. september.

Til slutt, selv om sentralbankens styreleder Jerome Powell fortsetter å holde muligheten for ytterligere renteøkninger i live (les mer), har den overordnede inflasjonen i USA falt til rundt 3,0 %-nivået, noe som tyder på at sentralbanken nå er nær slutten av renteøkningen. syklus. Når den først svinger, kan risikoaktiva som SHMU invitere til større spill og deretter se prisstigning.

