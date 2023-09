Kryptomarkedet forblir ubesluttsomt ettersom Bitcoin mister den Greyscale-dampen, og stuper med mer enn 4 % det siste døgnet til $26 081. I mellomtiden fortsetter investorer å søke lukrative prosjekter med lovende tokenomics mens de venter på neste okse-rally.

Kryptovaluta-entusiaster retter seg mot unike eiendeler som lover noe nytt. Chancer ($CHANCER) er blant nykommerne som skaper entusiasme i sektoren for digitale eiendeler. Den fortsetter å tiltrekke seg fans med sin desentraliserte spillplattform som lar brukere utvide grensene for hva bookmakere tilbyr.

Chancer-brukere kan tilpasse spillmarkedet, sette odds og velge hvem de skal konkurrere med fra det globale landskapet. Du kan satse på fantasifulle begivenheter, inkludert når favorittartistene dine vil slippe en ny sang eller Bitcoins forventede oppside for å overvinne $30K-barrieren.

Chancer – et unikt prosjekt i kryptoverdenen

Chancer slutter seg til kryptovalutasektoren og ser ut til å krysse av for alle boksene som gjør det til en bemerkelsesverdig investering. Skaperne designet et prosjekt for å forvandle $80B-spillindustrien ved å bruke blockchain.

Med slagordet “Your Game, Your Rule, Your Odds” presenterer Chancer en lukrativ mulighet for investorer i kryptovaluta, med tanke på prosjektets fokus på desentralisering. Spillere kan opprette et spillmarked, lansere en livestream og invitere interesserte deltakere over hele verden.

Nettverket bruker $CHANCER-tokenet for å lette veddemål. Altcoinen har ulike verktøy for å sikre engasjement på spillplattformen.

Incentiver som $CHANCER-innehavere nyter godt av

Du kan bruke $CHANCER-tokenet til å delta i tippespill fra andre fellesskapsmedlemmer for moro skyld og nyte imponerende premier. Ifølge nettsiden deres forvandler Chancer hvordan vi forutsier hendelser og kompenserer spillere.

Altcoinen lar enkeltpersoner lage live betting-spill enkelt på plattformen. Chancers livestream-funksjonalitet gjør det mulig for deltakere å lage sanntidsspill. Videre får $CHANCER-innehavere forskjellige rabatter, noe som gjør plattformen mer kostnadseffektiv for vanlige brukere.

$CHANCER stakers tjener mer inntekt over tid. Det sikrer tilstrekkelige eiendeler for tradere som bruker plattformen. Dessuten mottar brukere med nøyaktige spådommer flere tokens, noe som oppmuntrer til engasjement i Chancer-nettverket.

Bør du investere i Chancer?

Chancer er en lukrativ investeringsmulighet for kryptoinvestorer og tippere som er interessert i passiv inntekt. Gamblere har kontroll over alt med denne nye måten å tippe på. Dessuten fortsetter plattformen å se en imponerende vekst, og samlet inn over 1,6 millioner dollar i forhåndssalg.

Chancer ønsker å være et langsiktig prosjekt med solid avkastning, tatt i betraktning dets virkelige nytte i gamblingmarkedet på milliarder dollar. Dessuten kan utviklere dra nytte av å bygge Chancer-markedene.

Chancer motiverer spillskapere med $CHANCER, som fortsatt er klar for en imponerende verdivekst etter hvert som den desentraliserte spillplattformen utvides.

Chancer har blomstret midt i den pågående kryptovinteren, og et bredt basert markedsrally vil få tokenet til å skyte i været, noe som gjør den til en ideell kandidat for neste bull run. Du kan bli med tidlig for å glede deg over rabatterte priser og ulike enorme giveaways.