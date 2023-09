Kansas City Chiefs – den forsvarende mesteren i Super Bowl er klar til å møte Detroit Lions når NFL-sesongen starter 8 september.

Og assosiert med det er en stor handelsmulighet, ifølge Bank of America.

Bank of America ser oppside i sportsbettingaksjer

Copy link to section

Firmaet fortalte sine kunder i et nylig notat at sportsbettingaksjer vanligvis begynner å øke noen dager før NFL-sesongen.

Spillaksjer på nett har en historie med å samle seg inn i og på starten av NFL-sesongen, men mindre etter.

For det formål er analytikere ved Bank of America overbevist om at navn som DraftKings, MGM og Ceasars sannsynligvis vil dra nytte av de kommende dagene når fotballfansen satser på favorittlagene deres og gir et løft til online sportsbetting som allerede har blitt legalisert i en rekke stater.

Men hvem kan si at det bare vil være aksjene som drar nytte av NFL. Nylig introduserte plattformer som Chancer.com som ligger midt i hjertet av sportsbetting og onlinespill kan ha like mye mulighet til å dra nytte av som aksjene.

Chancer er en pålitelig plattform for sosial betting

Copy link to section

Chancer er et blokkjedebasert prosjekt som tilbyr en spennende vinkling på spill på nett med det som kalles «sosial betting».

Ideen er å gjøre det mulig for brukere å la venner eller familie eller hvem de vil delta i et spillmarked som de lager selv – og det trenger ikke nødvendigvis være på NFL. Er du interessert i å satse på det kommende valget? Et lokalt arrangement? Hvorfor ikke. Du er ansvarlig for hva du vil lage en innsats på.

Men hvis det er på en sportsbegivenhet, integrerer Chancer også direktestrømming på plattformen sin.

Så Chancer.com er først og fremst for gamblere. Men prosjektet er like fascinerende for investorer også fordi det er drevet av et native Chancer-token som driver verdien basert på tilbud og etterspørsel.

Når dette skrives, er den i forhåndssalg og er verdsatt til $0,011. Finn ut mer om $CHANCER her.

Chancer-token kan dra nytte av rask vekst i onlinespill

Copy link to section

Chancer har allerede samlet inn mer enn $1,7 millioner ved å selge sin BSC0-token som signaliserer sterk etterspørsel. Når det pågående forhåndssalget er over, vil $CHANCER liste seg på kryptobørser som har en tendens til å være en katalysator for prisstigning.

Det opprinnelige tokenet med navnebror kan være desto mer attraktivt som en investering med tanke på at det er et spill på onlinespill og digitalt spill – et marked som forventes å se en CAGR (sammensatt årlig vekstrate) på 10 % fremover.

Det er også verdt å merke seg her at kryptomarkedet anslås å omtrent tredobles når det gjelder transaksjonsverdi i løpet av de neste fem årene. Det er også en rask vekst som $CHANCER kan dra nytte av med tanke på at det er en kryptovaluta i kjernen.

Detaljer om hvordan du kjøper Chancer-tokenet er tilgjengelig på nettstedet.

Krypto medvind kan også være $CHANCER medvind

Copy link to section

Til slutt kan $CHANCER ende opp med å utnytte de mange medvindene som tilskrives kryptoplassen.

For eksempel dømte en amerikansk dommer nylig til fordel for Grayscale i søksmålet mot Securities & Exchange Commission over en Bitcoin ETF.

Det er et betydelig fremskritt når det gjelder lanseringen av det nevnte børshandlede fondet – noe som er viktig fordi mange eksperter tror det vil resultere i en meningsfull økning i kryptoetterspørselen og derfor låse opp materiell oppside i BTC.

Som en klokker har kryptovalutaen en tendens til å bevege seg i takt med Bitcoin. Hvis det samlet seg ved lanseringen av en Bitcoin ETF – det vil kanskje de andre kryptovalutaene som inkluderer Chancer-tokenet også gjøre det.

Så er det selvfølgelig Federal Reserve som sannsynligvis har eller i det minste er i ferd med å bli ferdig med å heve renten. Når den går over til en mild pengepolitikk, kan risikoen på eiendeler som kryptovalutaer generelt eller kanskje $CHANCER spesielt være til nytte.

Besøk Chancer-nettstedet her for å utforske plattformen, forhåndssalget og hvordan du investerer i den ytterligere.