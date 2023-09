Prisprognose: Shiba Memu, Vulcan Forged PYR, Adventure Gold

Kryptomarkedet har funnet fotfeste etter fallet mot slutten av forrige uke. På pressetidspunktet var det globale kryptomarkedet opp 0,11% det siste døgnet. Vulcan Forged PYR (PYR), Adventure Gold (AGLD) og Fetch.ai (FET) er blant dagens mest populære kryptovalutaer ettersom Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) blir grønne.

Kryptomarkedet har vært anspent siden Grayscales seier i spot bitcoin ETF-saken mot US Securities and Exchanges Commission (SEC) 29. august. Men mens kryptomarkedet sliter med å få fotfeste, er en ny kunstig intelligens (AI) drevet meme-mynt kalt Shiba Memu skaper bølger i kryptomarkedet når den søker å detronisere meme-konger som Shiba Inu og Dogecoin. Shiba Memu er for tiden i forhåndssalgsfasen og investorer strømmer til for å få en del av det trendende meme-prosjektet.

Greyscale seierpåvirkning på krypto

US District of Columbia Court of Appeals avgjorde at SEC gjorde feil ved å forkaste en søknad fra kryptoaktivaforvalter Grayscale Investments som forsøkte å notere en ETF som sporer prisen på BTC.

Saken ble overvåket nøye av store kapitalforvaltnings- og kryptovalutaaktører som i årevis har prøvd å få SEC til å godkjenne spot Bitcoin ETFer. Mens slike som Grayscale Investments tror at ETF-ene vil eksponere investorer for Bitcoin uten å måtte eie faktiske BTC-mynter, bekymrer SEC seg for at Bitcoin ETF-er vil være sårbare for manipulasjon.

Grayscale og SEC har nå 45 dager på seg til å anke kjennelsen, i så fall vil den enten gå til en banc-panelvurdering eller til USAs høyesterett. SEC har imidlertid ikke gjort noen grep som tyder på at de vil anke saken ennå.

JP Morgan sa i helgen at SEC kan bli tvunget til å godkjenne flere spotbitcoin-ETFer etter Greyscale. Flere firmaer blant dem BlackRock, Fidelity, WisdomTree, VanEck, Bitwise og Invesco har søkt om å ha BTC ETFer notert på Nasdaq eller CBOE Global Markets. Og de fleste av firmaene har valgt å samarbeide med Coinbase etter at SEC avviste de første søknadene.

Etter kjennelsen på tirsdag tok hele kryptomarkedet av, og Bitcoin-prisen brøt til og med $28k. Imidlertid falt markedet etter at Bitwise trakk tilbake sin Ethereum og Bitcoin ETF-applikasjon på fredag. Markedet har imidlertid blitt grønt igjen og alle øyne er rettet mot SEC, da et flertall spår at det snart kan godkjenne krypto-ETF-søknadene; noe som kan sende hele kryptomarkedet inn i en gal oksesyklus.

Adventure Gold og Vulcan Forged prisprognose

Adventure Gold, Vulcan Forged PYR og Fetch.ai (FET) er blant dagens mest populære kryptovalutaer. De tre kryptovalutaene har registrert betydelige kursgevinster de siste syv dagene og ble ikke påvirket av fredagens prisdump.

Bortsett fra Fetch.AI som er en kunstig intelligens (AI) drevet kryptovaluta, er de to andre (Adventure Gold og Vulcan Forged) NFT-drevne kryptovalutaer.

Etter å ha sett at Vulcan Forged-prisen har brutt motstandsnivået på $3,9741, er alle øyne rettet mot neste motstandsnivå på $4,4999, som investorene tror kan bli nådd veldig snart, spesielt hvis dagens lysestake stenger over R1.

Selv om Adventure Gold fortsatt handles høyere enn der det åpnet 3. september, bør tradere være forsiktige, siden dagens lysestake er bearish og muligens kan utslette gårsdagens gevinster. Hvis lysestaken stenger over pivotpunktet på $0,6159, vil det være en sannsynlighet for at kryptoen får et nytt skudd på motstandsnivået på $0,6970. Tvert imot, hvis pivotpunktnivået (P) brytes, bør tradere være forberedt på at mynten faller mot støtten på $0,4538.