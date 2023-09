Er det sannsynlig at Chancers momentum vil fortsette etter token-noteringen?

Etter hvert som tredje kvartal 2023 graver dypere, er investorene engstelige. Listen av tokenet til verdens første desentraliserte bettingplattform, Chancer, nærmer seg. I påvente av store prisbevegelser har investorer grepet over $1,76 millioner tokens i forhåndssalg. Den høye etterspørselen etter tokenet fremhever et enormt potensial, selv om stemningen med risiko foruroliger markedene. Men hvor attraktivt er symbolet ved notering på Uniswap dette kvartalet?

Om Chancer og hvordan det fungerer

Chancer er den første blokkjeden som introduserer en desentralisert P2P-spillmodell. Nettverket har som mål å endre hvordan betting fungerer ved å gi brukeren autonomi. Brukere bestemmer begivenhetene de skal satse på og setter regler og odds for vellykkede gevinster. Tilnærmingen skiller seg fra dagens system, hvor bookmakerne har 100 % kontroll. La oss se på et kjent eksempel for å forstå hvordan Chancer fungerer.

Anta at favorittmaratonløperen din deltar i et kommende byløpsarrangement. Basert på tidligere erfaringer forventer du at de vinner maraton. Din venn (peer) har en annen oppfatning. Så du vil satse på arrangementet.

Ved å bruke Chancer skaper du ganske enkelt et marked for arrangementet. Du og vennen din kan satse på det, sikret av et blokkjede-økosystem. Du kan komme med spådommer over flere arrangementer og invitere venner fra hele verden. Eller du kan bli med i Chancer-markedene deres.

P2P-spillet lar Chancer nå mange innsatser og utvide innsatsområdet. Med markedsverdien for bettingsektoren i milliarder av dollar, har Chancer en enorm mulighet. Dette kan være grunnen til at investorer satser stort på plattformen før lansering.

Hvordan vil Chancer-tokenet få verdi?

Chancer-tokenet ($CHANCER) henter verdi fra den fortsatte bruken og populariteten til plattformen. Tokenet vil være mediet for utveksling av verdi. Det inkluderer å kreve gevinster på vellykkede spill. Etter hvert som flere investorer får tilgang til plattformen, kan Chancer se økt etterspørsel, noe som hjelper prisen til å skyte i været.

Chancer henter også nytte fra P2P-markedene. Brukere vil bli belønnet med token for å lage bettingspillene og Chancer-markedene. Målet er å motivere brukere til å fortsette å utvikle Chancer-plattformen og gjøre den populær.

Investorer som søker passiv inntekt vil også ha nytte av å bruke Chancer. De kan satse tokenet over tid og tjene avkastning for å bidra til plattformens utvikling. Det er også belønninger for å dele et ord om Chancer. Disse brukstilfellene hjelper Chancers verdi med å øke og levere avkastning til investorer.

Hva er prispotensialet til Chancer i 2023?

Prisen på Chancer-tokenet i 2023 kan være drevet av spekulasjoner. Investorer er allerede engstelige for plattformen, noe som kan øke spekulasjonene når tokenet er notert. I tillegg kan søket etter nylig lanserte tokens med stort prispotensial øke volatiliteten.

I 2023 har analytikere anslått en prisøkning på opptil 1000 % for tokenet. Prispotensialet er realistisk ettersom nynoterte tokens har steget med større marginer. I denne spådommen er forventningen at Chancer kan stige 10 ganger mer bærekraftig i 2024 og utover. Det er da hovedplattformen vil ha lansert, og Chancer ser verdiøkninger drevet av organisk bruk. En tosifret prosentvis prisøkning bør anses som tilstrekkelig for 2023.

Hva betyr det å investere i Chancer nå?

Chancers notering nærmer seg med stormskritt. Å investere i tokenet nå kan være ideelt for investorer som ønsker å kapitalisere på første prisgevinster.

For øyeblikket går Chancer for $0,011, som er ganske lavt og attraktivt for tidlige fugler. Å investere etter token-oppføringene kan bety at investorer bruker mer på å kjøpe tokenet til en høyere pris.