FTX press på Solana, andre topp altcoins: Er Shiba Memu et kjøp?

Ettersom FTX venter på godkjenning for å likvidere over 3,4 milliarder dollar i eiendeler for å refundere krav, kan markedssentimentet bli negativt midt i en betydelig dump. Blant kryptovalutaer som sannsynligvis vil møte nytt nedsidepress, er Solana (SOL), et tegn som den kollapsede kryptobørsen for tiden har i enorme antall.

Men hva betyr dette for Shiba Memu, den nye AI-drevne meme-mynten som har smadret forbi $2,6 millioner i forhåndssalget?

Solana og FTX-dumpen – hva er bildet?

Copy link to section

Flere altcoins falt denne helgen da markedet reagerte på rykter om en forestående FTX-dump – spesielt for Solana. Hovedpoenget her er at FTX forventes å søke rettens godkjenning for å likvidere eiendelene på 3,4 milliarder dollar den har.

Det er denne utsikten som får selgere til å presse på for dominans. SOL leder det negative sentimentet ettersom FUD spredte at FTX-debitoren var klar til å laste av millioner av SOL, BTC, ETH, MATIC, APT, XRP og DOGE.

Save

Med den største delen var Solana, tapte tokens pris buffersonen på $20 for å nå laveste nivå på $18 på mandag. Selv om en dumping er mulig på tvers av markedet og prisene kan krympe ytterligere, er effekten sannsynligvis mer en sakte forbrenning i stedet for et nesedykk.

Analytikere sier at FTX faktisk ikke vil likvidere alle millionverdiene til SOL, med disse faktisk satset og låst. Opptjeningsperioden strekker seg til 2028, noe som tyder på at salgspresset vil vare lenger og at SOL kan slite med å gjenerobre sine topper i oksesyklusen på $260. Den nåværende prisen på Solana er 93% ned på toppen av oksemarkedet.

Hva er Shiba Memu?

Copy link to section

Shiba Memu er et nytt kryptomeme-prosjekt som integrerer kunstig intelligens og blokkjede for å skape et helt selvforsynt markedsføringssystem. Investorer som er entusiastiske for krypto og AI har vist bemerkelsesverdig interesse for prosjektet – noe som fremheves av det eksplosive forhåndssalget som har fått investorer til å skaffe millioner av det opprinnelige SHMU-tokenet.

Prosjektets interaktive AI-markedsføringsdashboard er under utvikling og vil gå live i første kvartal av 2024. Verktøyet er utviklet for å ta Shiba Memu til neste adopsjonsnivå via et 24/7 markedsføringssystem som inkluderer naturlig språkbehandling, prediktiv analyse og sentiment analyse.

Hvorfor kjøpe Shiba Memu i dag?

Copy link to section

Som hjerterytmen til Shiba Memu-økosystemet, vil dashbordet også se investorer gi tilbakemeldinger og forslag for en sjanse til å tjene SHMU. Tokenet tillater også innsats, noe som legger til potensialet som investorer ser ved å kjøpe denne meme-mynten i dag.

Disse og andre funksjoner fanget opp i whitepaper har sett investorer fremheve Shiba Memu som en av få tokens å se i år. Potensialet til å detronisere slike som Dogecoin og Shiba Inu er allerede en stor buzz, selv om sentimentet driver prisen på SHMU til $0,026650.

Hvis den sterke AI-narrativet gifter seg med den varslede kryptoøkningen, kan en eksplosiv debut i markedet som ligner på den man ble vitne til for Shiba Inu, Pepe og andre meme-mynter være på kort for Shiba Memu. Tidlige investorer ser kanskje på nivåer i $0,5 til $1-regionen i neste oksesyklus.

Lær mer om Shiba Memu her.