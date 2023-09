Shiba Memu forhåndssalg akselererer mens TON-token stiger 13 % på Telegram-integrasjon

Det nye kryptoprosjektet Shiba Memu har vært en sensasjon siden det lanserte et forhåndssalg for to måneder siden. Forhåndssalget har skjedd raskt ettersom investorer har store forventninger til det AI-ledede meme-prosjektet. Tokens verdt over 2,7 millioner dollar er kjøpt før lanseringen. I mellomtiden forblir investorer optimistiske om mindre populære blokkjeder med gode brukssaker. TON-token steg med tosifret på nyheter Telegram hadde støttet sitt nettverk for web 3.0-infrastruktur.

TON stiger når Telegram velger nettverk for web 3.0

TON-token steg 13 % på onsdag da meldingsappen Telegram valgte nettverket for sine web 3.0-planer. Integrasjonen vil gjøre Ton Wallet tilgjengelig for over 800 millioner Telegram-brukere.

Telegrams CIO, John Hyman, sa at integrasjonen vil gi appbrukere digitale eierskapsrettigheter. Ton-nettverket vil dra nytte av å øke synligheten gjennom meldingsappen. Ton Foundation sa at en selvforvarende versjon, TON Space, vil bli rullet ut til ikke-amerikanske Telegram-brukere. Utrullingen forventes å være ferdig innen november.

Telegram hadde til hensikt å integrere TON allerede i 2019. Det forlot planene etter en SEC-undersøkelse som påsto at de tilbød uregistrerte verdipapirer. Gevinsten i tokenet skjer når investorer ser på de minste mulighetene i en slått ned sektor.

Shiba Memu utnytter AI-evner

Kunstig intelligens har vært et raskt voksende bruksområde. AI har funnet veien inn i nye og nye kryptoprosjekter og blokkjede. Identitetsgivning og det kontroversielle prosjektet Worldcoin er bare ett av dem. Men hvor god kan AI bli når den integreres i meme-kryptoprosjekter?

Shiba Memu har fanget investorenes oppmerksomhet for å benytte seg av meme-kryptomanien og AI-revolusjonen. Med AI søker Shiba Memu å bli et bærekraftig blokkjedeprosjekt. Prosjektet kan lage sin egen PR og selvpromotere på sosiale nettverk. AI-applikasjonen gir Shiba Memu en fordel fremfor sine meme-kolleger.

Shiba Memu har også potensial til å bli bedre over tid. AI lærer hele tiden, dag og natt. Den kan oppdage de siste og beste verkene innen kreativ annonsering og spytte det tilbake mye bedre. Evnen øker bærekraften til prosjektet. Dette betyr at Shiba Memu kan levere enorm avkastning konsekvent i fremtiden.

Vil Shiba Memu eksplodere etter børsnotering?

Meme-kryptovalutaer er investorenes kjære. De kan stige med store prosentvise marginer på positiv sentiment. For lansering av blokkjeder, økt investorinteresse og hype driver prisene til overnormale nivåer. Som sådan utforsker investorer alltid nylig lanserte meme-prosjekter.

Etter en lengre periode med stillhet kunne Shiba Memu vekke investorers interesse for meme-kryptovalutaer på nytt. Ledende prosjekter som Dogecoin og Shiba Inu forblir dempet. Når Shiba Memu er oppført, kan mojoen for meme-tokens komme tilbake. Kombinert med AI-vanviddet, kan Shiba Memu-oppføringen være en magisk sjarm, som lar tokenet eksplodere.

Kan Shiba Memu stige med 1000 %?

Meme-kryptovalutaer er beryktede skryter i prisbevegelser. På grunn av oppmerksomheten de tiltrekker seg, kan de bevege seg opptil 50 ganger på en enkelt dag. Siden Shiba Memu starter fra bunnen av og ennå ikke har gjort noe, er potensialet enormt. En prisøkning på 1000 % er kun et forsvarlig estimat. Når tokenet er oppført, kan økningen være så høy som 50x.

Hvorfor investere i Shiba Memu i dag?

Shiba Meme er overraskende på kurs, selv på forhåndssalg. Prisen på tokenet øker hver dag kl. 18.00 GMT.

Hver investering som gjøres på en dag er verdt mer etter 24 timer. Investorer som kjøper token tidlig i forhåndssalget vil få tokens med mer verdi når forhåndssalget avsluttes. Prisdynamikken gir investorer en meme-stemning allerede før tokenet er notert.