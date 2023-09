Prisprognose: Pepe-mynt, Dogecoin, Shiba Memu

Det en gang så pulserende meme-myntmarkedet har falt fra betydelig salgspress som har drevet populære mynter som Dogecoin og PEPE til de laveste prisene på flere måneder. På pressetidspunktet var for eksempel Pepe Coin ned 15 % på en uke, mens Dogecoin hadde falt med rundt 2 %. Men mens tidligere populære meme-mynter falt, tiltrekker en ny meme-mynt ved navn Shiba Memu, som utnytter kunstig intelligens for å markedsføre seg selv, kryptoinvestorer i hopetall. Shiba Memu-forsalget, som for tiden pågår, har allerede nådd 2,85 millioner dollar mindre enn to måneder siden det begynte, og viser hvor sikre investorer er på meme-myntprosjektet.

Interessant nok stiger prisen på SHMU, Shiba Memus opprinnelige token med noen få timers mellomrom, noe som mest sannsynlig er det mest fremtredende forslaget for investorer.

Pepe Coin pris prediksjon

Pepe Coins reise har tatt en nedtur etter den første eksplosive prisstigningen etter lanseringen i april. I løpet av den siste måneden har Pepe Coin mistet mer enn 50 % av sine tidligere gevinster, og bare i løpet av de siste syv dagene har den sett en prisnedgang på nesten 15 %.

Mange mistenker at en skandale som involverer utviklingsteamet er hoveddriveren bak denne prisnedgangen. Situasjonen kan imidlertid endre seg, takket være positive utsikter i det bredere markedet, spesielt med påvente av Bitcoin ETF-godkjenning, som kan utløse en ny bullish fase.

Videre er det et glimt av håp for PEPE i dag ettersom den opplever en liten opptur, som handles til $0,000000675, med en beskjeden 1 % prisøkning fra kl. 08:50 EST den 14. september.

Pepe Coin-markedet har lenge vært dominert av bearish sentiment, ettersom tokenet fortsatte sin nedgang de siste ukene. Spesielt fremhevet en tweet av Lookonchain 11. september 2023 et betydelig skifte i investorsentiment bort fra PEPE.

Mens PEPEs pris påvirkes av den generelle markedstrenden, er dens manglende evne til å skifte til en bullish trend også knyttet til økosystemskandaler, noe som førte til utbredt salg blant token-innehavere. I løpet av de siste 24 timene har PEPEs handelsvolum falt med 32 %, noe som indikerer en betydelig nedgang i handelsaktiviteten.

Dette kan bety to muligheter: enten er kjøpere nølende med å skaffe flere tokens, eller så har selgere midlertidig stoppet sine salgsaktiviteter mens de venter på neste markedstrekk. I begge tilfeller antyder følgende tekniske analyse at PEPE fortsatt kan se en bullish reversering i dagene som kommer.

PEPE-salgstrykket avtar

Salgspresset i PEPE-markedet ser ut til å avta, ettersom tokens prisbevegelser har holdt seg relativt stabile de siste tre dagene etter en langvarig nedadgående trend. Selv om dette mønsteret ikke definitivt forutsier PEPEs neste trekk, tyder visse indikatorer på at en bullish reversering kan være i horisonten.

Relative Strength Index (RSI) står på 25, og signaliserer at PEPE er i det oversolgte territoriet. Denne nåværende posisjonen presenterer et fristende inngangspunkt for de som er interessert i å kjøpe på en dip som forberedelse til et potensielt rally.

Derfor, hvis flere investorer griper dette prisnivået som en mulighet, kan PEPE oppleve et press oppover, og legge grunnlaget for ytterligere gevinster i dagene fremover. I tillegg viser MACD-linjen også tegn på forsøk på å krysse over signallinjen, noe som indikerer potensialet for kjøpere til å ta kontroll over markedet igjen.

Dogecoin tester etterspørselssonen sin på nytt nær $0,5500

Prisen på Dogecoin er for tiden fanget i en nedadgående trend, som eroderer tidligere gevinster og mister det innledende momentumet den hadde fått. Den møtte avvisning nær trendlinjen rundt $0,08300, noe som resulterte i et gradvis tap av verdi over de siste øktene. Til tross for forsøk fra kjøpere på å sette i gang en tilbaketrekking, forhindret sterkt salgspress noen betydelige gevinster, og holdt prisklassen på under $0,07000.

I tillegg avslører diagramanalysen en sammenbrudd av et symmetrisk trekantmønster, med DOGE-handel under viktige glidende gjennomsnitt, noe som signaliserer svakere utsikter for fremtidige økter. Hvis prisen klarer å holde nær $0,06150, kan det være en kort dekningsrally mot $0,07000. En nedre pause kan imidlertid føre til en retest av den umiddelbare støtten på $0,06000.

Dogecoins pris tester for tiden en trendlinje og opprettholder støtte rundt $0,06100. Prishandlingen antyder en oppbygging av korte posisjoner og antyder et volatilt diagrammønster, med sannsynlighet for ytterligere salgspress i de kommende øktene.

Fra den siste oppdateringen handles DOGE til $0,06154, og viser en mindre intradag-gevinst på 0,15%, noe som indikerer en nøytral holdning i diagrammene. Handelsvolumet har økt med 2,67 % til 238,05 millioner dollar. Analytikere opprettholder en nøytral rating, og forventer fortsatt volatilitet i de kommende øktene.

På de daglige diagrammene handles DOGE nå under det 20-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA), noe som peker mot et negativt diagrammønster. Strukturen i diagrammet antyder en nedadgående trend, da nylig salgspress har ført DOGE under det 38,2 % Fibonacci-nivået. Prisen nærmer seg det nedre Bollinger-båndet, noe som indikerer at selgere har overtaket og at det er potensial for ytterligere nedgang i de kommende handelssesjonene.

Diagramstrukturen indikerer en potensiell ytterligere nedgang mot etterspørselssonen nær $0,05500 i neste økt. Relative Strength Index (RSI) viser en nesten nøytral avlesning med en bearish divergens, noe som indikerer potensielle ytterligere fall. I mellomtiden har MACD-indikatoren vist en bullish crossover og grønne søyler på histogrammet, noe som antyder et nøytralt syn på diagrammene.