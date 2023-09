Memeinator forhåndssalg nedtellingen har begynt

En markedsverdi på $14 milliarder for meme-myntmarkedet i dag er imponerende for en sektor som var nesten $0 før den siste oksesyklusen gikk i gang. Daglig handelsvolum varierer over 390 millioner dollar, med Dogecoin, Shiba Inu og Pepe øverst på listene.

Memeinator ønsker å skyte seg til toppen, et nytt meme-token som ikke vil nøle med å utslette alle de som er svake ettersom det former fremtiden til meme-myntverdenen. Denne nye meme-mynten er bare ni dager unna å starte sitt forhåndssalg.

Nærmere bestemt begynner oppdraget når den innfødte MMTR lander 27. september.

«Judgment Day» kommer til memeverdenen

Å vende tilbake fra fremtiden for å rydde rotet skapt av svindelprosjekter som fisker for å dra nytte av trekkraften de siste årene er Memeinators uttalte oppdrag. Selv om det vil utnytte meme-manien som brakte DOGE, SHIB og PEPE dit de er i dag, er målet å overgå disse midt i total dominans.

Før det skjer, er det de små tokenene som vil falle først ettersom en kunstig intelligens hjelper “terminatoren” å ta sikte midt i en målrettet markedsverdi på 1 milliard dollar. I forkant av dette er et etterlengtet forhåndssalg som fans av Terminator 2, kryptoentusiaster og edelstensjegere kan få tilgang til her.

Hva er Memeinator?

Memeinator er en meme-mynt designet for å bringe mer til samfunnet enn bare hypen som har drevet mange av den nåværende noteringen på mememarkedet. Ved å love en token-økonomi drevet av MMTR og utnytte AI, vil innehavere ha mer i form av en dominerende plattform, inkludert et spill.

Som nevnt i prosjektets veikart, vil fokus være å rydde markedet for alt som er ubrukelig når det gjelder meme-tilbud. I tillegg til blokkjedeteknologi, vil Memeinator utnytte AI via Twitter API og OpenAI-teknologi. Dette er arbeidsplattformer som legger til Memeinators appell som et prosjekt fokusert på å levere realistiske mål i stedet for å gi markedet så mye, bare for å ikke levere noe.

MMTR er et ERC-20-token med en total forsyning på 1 milliard – 62,5 % av dette er allokert til forhåndssalget. Investorer vil ha muligheten til å kjøpe MMTR på tvers av 29 stadier når salget går live 27. september.

For nå kommer tidlige fugler på ventelisten via den offisielle nettsiden.

Er Memeinator verdt å kjøpe i dag?

Crypto i seg selv ser så mye oppmerksomhet i dag, med tilstrømningen av store investeringsmarkedsaktører til rommet som driver frisk optimisme. Mens sentimentet blomstrer rundt den eventuelle godkjenningen av spot-ETFer for det amerikanske markedet, har en kaskade av kjærlighet strømmet inn i meme-myntmarkedet. Den viktigste katalysatoren for meme er imidlertid fortsatt den svimlende avkastningen som ble vitne til når slike som Pepe (PEPE) kom på markedet.

Mange low-cap memes skjøt i været sammen med PEPE, og nådde toppen i april og mai med flere tresifrede gevinster. Memeinator, som allerede viser tegn til en lignende bane som Pepe, kan overgå rivaler ettersom analytikere spår et nytt rasende oksemarked for industrien.

Med AI som gjør det tunge arbeidet med å markedsføre MMTR via sentimentanalyse, kunne et viralt miljø se tokenet klatre til toppen. Forhåndssalget gir tidlige investorer en sjanse til å legge til sine posisjoner, med potensial til å se forbløffende avkastning.

Dette skyldes ikke bare hva Memeinator tilbyr, men også trekkraften som forventes av krypto og AI – to sterke fortellinger i investeringsverdenen i dag.

Du kan lære mer om prosjektet og forhåndssalget på Memeinator sosiale mediekanaler og nettsted.