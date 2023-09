Shiba Memu kan dra nytte av at Fed avslutter sine renteøkninger

Kryptovalutapriser har falt tilbake de siste månedene. Bitcoin, som steg til et høydepunkt på 32 000 dollar i juni, har trukket seg tilbake til rundt 26 000 dollar mens den totale markedsverdien for alle mynter har falt til 1,08 billioner dollar. En følelse av frykt har spredt seg i markedet, og frykt- og grådighetsindeksen har falt til fryktsonen på 45.

Shiba Memu har det bra

Til tross for den pågående undergang og dysterhet, Shiba Memu, en ny meme-mynt gjør det bra. Utviklerne har samlet inn over 2,9 millioner dollar i token-salget. Dette gjør det til et av de beste tokensalgene i år siden det har pågått de siste månedene. Du kan kjøpe Shiba Memu her.

I følge sin whitepaper er Shiba Memu en kryptovaluta som utnytter noen av de største temaene på markedet. Den er designet for å være en stor aktør i meme-myntindustrien, som nå er verdt milliarder av dollar. Sektoren er nå dominert av slike som Pepe, Shiba Inu og Dogecoin.

Shiba Memu har også som mål å dra nytte av den pågående tilstrømningen av kunstig intelligens (AI). Mange analytikere tror at AI-teknologien vil forstyrre alle bransjer, inkludert journalistikk, markedsføring, bil og produksjon.

Shiba Memus teknologi, som utviklerne jobber med nå, vil utnytte flere teknologier. For eksempel vil den bruke teknologier som Natural Language Processing (NLP), prediktiv analyse, personalisering, sentimentanalyse og bilde- og videotilpasning. Den vil bruke denne teknologien til å utvikle sitt eget markedsføringsinnhold.

Shiba Memu-holdere vil også dra nytte av det når økosystemet vokser. For eksempel vil de tjene penger gjennom staking, som er en prosess der folk tjener penger på å bare holde en kryptovaluta. I noen tilfeller kan kryptoinnsats gi investorer over 10 % i årlig avkastning.

Viktigst, Shiba Memu-tokensalget er unikt ved at tokenprisen stiger hver dag. I skrivende stund solgte Shiba Memu for 0,02800 USDT. Prisen vil da stige t 0,028225 USDT i neste økt. Dette betyr at innledende SHMU-kjøpere har sett tokenprisen deres stige allerede før børsnoteringen.

Federal Reserve-beslutning ligger foran

En annen sannsynlig katalysator for Shiba Memu er Federal Reserve, som vil gi sin pengepolitiske beslutning på onsdag. Denne avgjørelsen vil komme på et vanskelig tidspunkt for den amerikanske økonomien.

For eksempel UAW-arbeidere har gått til en stor streik, og krever høyere lønn. Analytikere tror at denne streiken vil pågå i noen uker, og vil påvirke den amerikanske økonomien. For eksempel bemerker RSM-analytikere at en måned med streiker vil skade økonomien med ~0,20%. Bank of America-analytikere forventer også et 0,1 til 0,2 % treff på økonomien.

Samtidig skal millioner av amerikanere begynne å betale studielånene sine i slutten av denne måneden. De fleste av dem vil betale mellom $200 og $300, og nå over $100 milliarder bare det første året.

Videre viste nyere data at arbeidsmarkedet er i ferd med å myke opp. Arbeidsledigheten steg til 3,8 % i august da økonomien la til 184 000 jobber. Også Panamakanalen opplever sin største trafikkork på mange år. Alle disse faktorene betyr at Fed kan avslutte renteøkninger, noe som er positivt for kryptovalutaer som Shiba Memu.