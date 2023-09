Bitcoin er tilbake under $27 000 i dag etter at den amerikanske sentralbanken hoppet over en renteøkning, men gjentok den høyere for en lengre fortelling.

Robert Kiyosaki er bullish på Bitcoin

Interessant nok ser Robert Kiyosaki – den kjente forfatteren av Rich Dad Poor Dad nylig svakhet som en mulighet til å få eksponering for verdens største kryptovaluta.

Gull, sølv, bitcoin er gode kjøp i dag… men ikke i morgen. Amerika er blakk. Kjøp GSBC i dag før aksjer, obligasjoner, eiendom.

Kiyosaki ble tidligere rapportert å ha kalt kryptovaluta fremtiden til penger og fiat-valutaer “falske penger”.

Tidligere denne uken gjentok en pseudonym kryptoanalytiker – PlanB eller 100 trillionUSD også sin prognose for at Bitcoin skal være verdt 100 000 dollar i 2025. Til slutt ser han til og med at prisen når 1,0 millioner dollar som grunnleggeren og administrerende direktør i Ark Invest – Cathie Wood.

Slike prognoser, uansett hvor pompøse de er, er betydelige ettersom BTC er en klokke. Retningen det tar er vanligvis retningen hele kryptorommet følger. Så hvis det faktisk øker så kraftig i løpet av de kommende månedene og årene, vil kryptomarkedet for øvrig sannsynligvis også dra nytte av det.

Og det inkluderer ikke bare de eldre eller mer etablerte myntene – ferske som Shiba Memu kan også delta i det rallyet.

Velkommen til Shiba Memu – et markedsføringskraftverk

Shiba Memu vil at du skal tenke på det som hundre markedsføringsbyråer satt sammen til ett.

Hvorfor? Fordi den benytter seg av underverkene til kunstig intelligens for å lage og deretter promotere innhold på internett. Og det er ikke bare begrenset til selvpromotering, men det kan også tilpasses en haug med andre applikasjoner.

Snakk om maksimal produktivitet og effektivitet, ikke sant?

Shiba Memu er desto mer attraktiv fordi det ikke bare handler om nytte, men også om investeringer. Dens opprinnelige meme-mynt – “SHMU” er for tiden i forhåndssalg som du kan holde i håp om til slutt å gi store avkastninger.

Husk at meme-mynt er et marked som ikke var verdt noe ved starten av pandemien, men verdt rundt 20 milliarder dollar i 2022. Det er egentlig den typen vekst du kan dra nytte av hvis du investerer i Shiba Memu-mynten.

Hvilken medvind på kort sikt kan hjelpe SHMU-mynten?

Shiba Memu har ennå ikke funnet veien til en fremtredende kryptobørs. Det er verdt å nevne her fordi en oppføring vanligvis har en tendens til å gi et løft til etterspørselen og til slutt en økning i prisen.

Så det er en katalysator som kan oversettes til prisstigning på kort sikt.

Men det er ikke dermed sagt at etterspørselsbildet er noe av et spørsmålstegn ved skriving. SHMU har allerede samlet inn hele $3,1 millioner i forhåndssalg som signaliserer solid interesse for den kunstig intelligens-aktiverte meme-mynten.

Shiba Memu er også planlagt å introdusere et AI-dashbord innen utgangen av 2023, som også forventes å være en kortsiktig medvind.

Inntil da, det som er spennende er at prisen på en SHMU øker hver 24. time. For eksempel er den for øyeblikket verdt $ 0,0286 med neste prisstigning forventet om mindre enn to timer fra nå.

Shiba Memu (SHMU) kan dra nytte av rask vekst i AI

Til slutt er Shiba Memu et skuespill om kunstig intelligens – en innovasjon som forventes å styre finansmarkedene i de kommende månedene og årene.

Akkurat denne uken hevet en Bank of America-analytiker Savita Subramanian sitt prismål ved årsslutt på referanseindeksen S&P 500 med henvisning til AI vil drive inntjeningsveksten fremover.

Alt i alt handler kunstig intelligens for øyeblikket om et marked på 200 milliarder dollar og forventes å skyte i været til nesten 2,0 billioner dollar ved slutten av dette tiåret. Igjen, det er den typen vekst du sannsynligvis vil ha en sjanse til hvis du blir utsatt for SHMU.

Som åpenbart er det mange faktorer som sammen kan bidra til å låse opp betydelig oppside i prisen på en innfødt Shiba Memu-mynt. Og hva er et bedre tidspunkt å sette pengene dine i en kryptoinvestering som forventes å gi stor avkastning enn når den er i forhåndssalg?

Klikk her hvis du vil finne ut mer om Shiba Memu eller SHMU-mynten.