Memeinator forhåndssalg til 132 % ROI – lønnsom meme?

Meme-kryptovalutaer er en kraft å regne med. Selv med et langvarig bjørnemarked nådde markedsstørrelsen en toårshøyde i 2023. Per 23. august toppet kumulativ meme-handel på utrolige 36 milliarder dollar. Gjett hva? Dette er et hopp fra et marked som var verdt nesten $0 i 2020. Og hvis din gjetning er like god som min, vil meme-tokenmarkedet bli enda bedre. Memeinator (MMTR) går inn i dette markedet med denne markedsoverbevisningen. Men i motsetning til sine forgjengere, er Memeinator futuristisk, etter å ha reist tilbake fra 2077. Som sådan forstår den hva memer trenger for å overleve når markedet skiller bønnene fra agnene. Vi dekket disse detaljene 7 dager før forhåndssalget åpner og tyder hvorfor ventelisten vokser.

Hva er Memeinator?

Den 27. september ville verden ønske velkommen til et idealistisk og banebrytende AI-ledet kryptoprosjekt. Memeinator-tokenet (MMTR) vil debutere på markedet og møte rivaler som har sovet altfor lenge.

Memeinator er et token som prøver å ri på meme- og AI-manien og bli en ekkel brikke for sine svake rivaler. Som vi har sett tidligere, har noen memer blitt endagsunderverk, men klarer ikke å opprettholde momentum. Memeinator bruker kunstig intelligens for å møte rivaler som ikke lever opp til hypen eller tilbyr et futuristisk syn.

Under stroppen: «Din memes overlevelse er ikke opp til deg. Det er opp til meg,” Memeinator-tiden er her. Prosjektet vil investere tungt i merkevarebygging, slik at det kan være fokus for nettprat. Dette er et seriøst skritt for å leve opp til memeløftet og bli viral og kraftig.

Hva er Memeinators verdiforslag?

Med over 1000 registreringer i løpet av de første 20 minuttene av siden, har Memeinator vunnet hjertene til mange. Det er bare et øyeblikksbilde av hva du kan forvente under 29-trinns forhåndssalg og etter tokenlanseringen. Ser vi på prosjektets whitepaper, er det mye å forvente av AI-prosjektet.

Memeinator er ikke alle uvennlig, som denne skriften kan antyde. AI-laget kan mate nye meme-tokens av høy kvalitet inn i spillet. På denne måten har prosjektet en reell nytte i å vise verden hva kvalitetsmemer betyr.

Memeinator vil også utnytte eksisterende og banebrytende teknologi til fordel for fellesskapet. Den vil bruke Twitter API og OpenAI for å nå sine mål og skape nytte rundt eksisterende produkter.

Også et Memeinator-spill etter forhåndssalget krydrer det som kan være et virkelig utslettende meme-prosjekt. Det episke spillet vil inneholde kaotiske kamper der spillere engasjerer fiendens memer i en rekke kamper. Spillet utvider ikke bare nytten av prosjektet, men kan utvide brukerbasen og låse opp MMTR-verdien.

Hvor attraktiv er Memeinator-investering?

Når du tenker på meme-mynter, dukker det alltid opp noen kraftige navn. Du kan tenke på Dogecoin, som startet som en spøk, men som nå er blant de 10 beste kryptovalutaene. Eller romantiser de over 10 000 gevinstene som ble oppnådd av $PEPE som sendte bølger over meme-sektoren.

Det Dogecoin og PEPE gevinst betyr er at meme-plassen har en stor mulighet. Etter å ha fulgt forgjengerne og forsterket den med en AI-vinkel, kan Memeinator være en sjanse du aldri går glipp av. En liste over et så kraftig token kan gjøre over natten milliardærer og gjøre det til et husholdningsmemenavn. Faktisk søker Memeinator-teamet en markedsverdi på $1B og notering på de ledende børsene.

For tidlige fugler er en innledende $0,01 et røverkjøp for en token som skal verdsettes til $0,0485 ved forhåndssalget. Det betyr at investeringen vil ha steget med kjølige 132 % selv før den debuterte på børser.