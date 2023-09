Pepe ($PEPE) har mistet hypen den hadde for måneder siden, som så prisene øke med hele 9000 %. Meme-tokenet tiltrakk seg investorer da verdien steg til $0,00000431. Likevel har bordet snudd for den en gang så lukrative kryptoen. Pepe har tapt rundt 24 % i løpet av de siste 30 dagene.

PEPE’s 30-day price chart on Coinmarketcap

PEPE har mistet rundt 24 % av verdien de siste 30 dagene. Spesielt startet aktivaens uro da Pepe-teamet lastet av tokens verdt $15,7 millioner fra den primære lommeboken. Videre ble lommebokens protokolltilgang endret til to signaturer fra fem.

Som invezz.com rapporterte, katalyserte slike hendelser spekulasjoner om teppetrekk, og entusiaster begynte å selge PEPE-beholdningene sine. Mens utviklere prøvde å kontrollere skaden, uttrykte påvirkninger skepsis og beklagelse over å investere i prosjektet.

I tillegg ga PEPEs Telegram-konto næring til brannen da den fikk sikkerhetsproblemer. Alt handlet nær $0,00000068 ved pressetidspunktet, noe som indikerte et fall på 85 % fra ATH. Analytikere har ulike meninger om PEPEs fremtidige bane, med de fleste prognoser om bratte prisfall.

PEPEs ytelse gjenspeiler problemene med illegitimitet i meme-tokensektoren. I mellomtiden planlegger den nylig lanserte Memeinator å redde det digitale myntmarkedet. Prosjektet tar sikte på å utnytte AI for å finne og ødelegge svake memer.

Den nye utfordreren – Memeinator (MMTR)

Copy link to section

Mens Pepe møter utfordringer, har en ny utfordrer, Memeinator, kommet for å redde meme-myntindustrien. Det nye prosjektet vil ri på den pågående temakrypto-manien, samtidig som det gir entusiaster en sjanse til å investere i kraftige merkevarer med lovende fremtider.

Tilbake fra 2077 for å rydde opp i meme-valutamarkedet, bruker Memeinator kunstig intelligens for å skanne og ødelegge svake prosjekter, eller “de den anser som uønsket og som har hatt en negativ effekt på fremtiden den har kommet tilbake fra.”

Memeinator planlegger å dominere sektoren og oppnå topplasseringen som den mest omsatte temakrypten.

Bør du investere i Memeinator?

Copy link to section

Memeinator er et lukrativt prosjekt som gir kryptofans en sjanse til å investere i meme-mynter med lukrative muligheter. Mens andre tokens i denne aktivaklassen er avhengige av hype for å vokse, har den et detaljert veikart for å oppnå massiv markedsverdi.

“Prosjektet vil investere tungt i markedsføring og merkevarebygging for å sikre at alle snakker om det, og at veien til en enorm markedsverdi er klar.”

Memeinator vil også fortsette å blomstre etter hvert som kunstig intelligens får mer trekkraft. Eksperter, som dekker et bredt spekter av bransjer, tror at AI-markedet vil eksplodere til nesten 2 billioner dollar innen 2030. AI-sentriske prosjekter er fortsatt klar for bemerkelsesverdige fordeler.

Memeinators imponerende tokenomikk gjør altcoin til en ideell kandidat for eksplosiv prisvekst i fremtiden.

Du finner mer informasjon om Memeinator på nettsiden deres.