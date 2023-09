Shiba Memu-investeringsmulighet da Bitcoin trosser stemningen for risiko

Kryptovalutaer viser sakte motstandskraft til tross for blandede markedsutsikter. Shiba Memu (SHMU) forhåndssalg passerte $3,183 millioner. I mellomtiden forstyrrer en risiko-av-sentiment mindre Bitcoin-investorer. Den største kryptovalutaen holdt over $26 000 i helgen til tross for en liten nedgang. Styrkene er positive og øker etterspørselen etter risikoaktiva. Men hvor attraktiv er Shiba Memu, den selverklærte markedsføringsguruen, klar til å ta med sine meme-kolleger? Du kan få flere detaljer om prosjektets forhåndssalg og hvordan du kjøper tokenet her.

Bitcoins langsiktige beholdning nærmer seg en all-time high

Noe av grunnen til at Bitcoin trekker på skuldrene over det siste bjørnemarkedet er økt interesse blant langsiktige investorer (hodlere). De siste dataene viser at antall tokens som holdes av langsiktige investorer er på et nesten all-time high. Hodlingen er en positiv indikator da den har blitt brukt tidligere for å forutsi tilstanden til kryptomarkedet.

Hodlere beholder sine Bitcoins under markedsbunner, med forventninger om at sterke trekk kommer. Langsiktige hold oppstår også etter at bjørnemarkedene er overdrevet. Investorer som er overbevist om at markedet er på bunnen vil være uvillige til å selge. De forventer å gå med overskudd når en markedsoppgang skjer.

Selv om det er for tidlig å anslå et bullish Bitcoin-marked, antyder den langsiktige beholdningen et sentimentskifte. Dette betyr at det kan være et spørsmål om når snarere enn om, før Bitcoin nyter robuste gevinster og øker risikoen på eiendeler.

Shiba Memu: en perfekt investering for 2024?

Når det gjelder å velge en investering, er valget av investoren. Men for meme-investeringer rangerer potensialet for skyhøye gevinster først blant andre hensyn.

Shiba Memu har blitt utpekt som fremtidens meme-prosjekt. Ved å bruke AI til å markedsføre seg selv, har prosjektet som mål å bli bærekraftig ved å fange memetrender. Shiba Memu kan lage sin egen PR, sette i gang en markedsføringsintervensjon og motvirke sine hunderivaler.

Som en meme-kryptovaluta søker Shiba Memu også å ri på eksisterende mani og vanvidd for å bli populær. Den overvåker sosiale plattformer for de beste kreative ideene innen reklame og produserer dem bedre. Evnen gjør det mulig for Shiba Memu å generere sin egen hype og trenger ikke påvirkere for å få gjennomslag.

AI-applikasjonen til Shiba Memu gjør det til en potensiell investering for 2024 når tokenet er oppført. Shiba Memu kunne gjenskape gevinstene til meme-forgjengerne og gi betydelig avkastning. Utsiktene er også høye ettersom AI-applikasjonen finner flere brukstilfeller og Shiba Memu blir kraftig.

Er Shiba Memu en god investeringsmulighet?

Det er flere grunner til at en investering i en spekulativ eiendel som Shiba Memu er fornuftig. For det første tilbyr den et sterkt alternativ til sine meme-krypteringsmidler. AI vokser raskt og får anerkjennelse på tvers av mange sektorer, med krypto en av dem. AI-bruken kan tillate Shiba Memu å bli et sensasjonelt kryptoprosjekt med sterke gevinster i fremtiden.

Investorer vil også være begeistret over at Shiba Memu debuterer når resten av sektoren blir tilgriset. Når Bitcoins langsiktige beholdning forbedres, kan formuen endre seg til det bedre. Innen Shiba Memu debuterer på børser i 2024, kan et forbedret sentiment være til nytte for tokenet.

Den sosiale dynamikken til Shiba Memu er et annet verktøy. Prosjektet har et AI-dashbord for sanntidsoppdateringer og tilkoblinger. Ikke bare gir de sosiale funksjonene investorene makt, men de gjør også Shiba Memu populær. Dette øker nytten og potensialet for at tokenet eksploderer i verdi.

Bør du kjøpe Shiba Memu i forhåndssalget?

Shiba Memu tilbys med rabatt ved forhåndssalg. Tokenets pris stiger hver dag kl. 18.00 GMT. Dette betyr at det er bedre å kjøpe nå. SHMU gir høy avkastning for tidlige investorer som vil motta høyverdige tokens etter at forhåndssalget avsluttes. Kjøp i forhåndssalg utnytter også potensielle innledende prisgevinster når tokenet debuterer på børser.