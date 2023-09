Kryptovalutaer har vært de mest motstandsdyktige eiendelene i september, da en følelse av frykt spredte seg i finansmarkedet. I USA falt nøkkelindekser som Dow Jones, Nasdaq 100 og Russell 2000 til sine laveste nivåer på måneder. Tilsvarende falt frykt- og grådighetsindeksen til det laveste nivået på måneder.

Markedsrisikoen økte i september

Etter å ha stupt til et lavpunkt på $24 800 over flere måneder i september, gikk Bitcoin tilbake til over $27 000. Andre populære mynter som Tron, Chainlink og Loom Network har hoppet til det høyeste nivået på måneder.

Interessant nok skjedde denne utvinningen i samme måned som Federal Reserve forpliktet seg til å fortsette å øke renten. Hvis dette skjer, vil det presse ratene til et høydepunkt på 5,75 %, det høyeste nivået på mer enn to tiår. Med boliglånsrenter som nærmer seg 8 %, er det risiko knyttet til økonomiens tilstand.

Det er andre potensielle risikoer i markedet. For det første er USA på vei mot en regjeringsstans som kan vare i noen uker. Analytikere hos Goldman Sachs tror at nedleggelsen vil barbere 0,2 % av økonomien for hver uke den pågår.

For det andre er bilarbeidere fortsatt i en stor streik som kan vare i noen måneder. Analytikere mener at denne streiken også vil føre til en betydelig nedgang i økonomien. Bilindustrien og dens verdikjede står for ~4% av økonomien.

Videre er det inflasjonsrisiko i USA da råoljeprisene hoppet. De siste dataene viste at den overordnede konsumprisindeksen (KPI) steg fra 3,2 % i juli til 3,7 % i august. Denne trenden vil sannsynligvis fortsette å stige når bensinprisene nærmer seg nøkkelnivået på $4.

Derfor var det ganske overraskende at Bitcoin og andre kryptovalutaer trivdes da markedet sto overfor disse risikoene. I motsetning til dette fortsatte obligasjonssalget, og presset viktige ETFer som TLT, BND og VGLT til det laveste nivået på mange år, som jeg skrev her .

Shiba Memu-tokensalget fortsetter

Samtidig er det også overraskende at Shiba Memu fortsatte token-salget denne måneden. Data på nettstedet viser at utviklerne samlet inn over 3,3 millioner dollar fra investorer når token-salget nærmer seg slutten.

Pengene som ble samlet inn skjedde ettersom investorer forble entusiastiske over tokenet og de voksende meme-myntene og kunstig intelligens-trendene. En av de største AI-nyhetene i løpet av måneden var beslutningen fra Amazon om å investere i Anthropic .

For det første er Shiba Memu en kommende meme-mynt som kombinerer AI-funksjonene. Den har som mål å dra nytte av to voksende temaer i markedet. For eksempel har vi sett den vellykkede lanseringen av nøkkelsymboler som Bonk og Pepe. Utviklerne vil inkludere flere funksjoner som Neural Language Processing (NLP) og lineær regresjon for å øke nytten. De håper også at det skal bli en egenmarkedsføringsmaskin.