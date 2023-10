Dogecoin (DOGE) prøver å gjenvinne momentum etter et fall på 25 % som startet 26. juli. Den originale meme-mynten forblir begrenset i en kjøperbefolket etterspørselsregion. Selv om du kanskje forventer massive kjøp for å utløse prisopptrender, begrenser volatiliteten Dogecoins potensielle økninger.

Falmet volatilitet gjør Dogecoin lammet

Dogecoin steg rundt 0,6 % i løpet av det siste døgnet, og forsøkte å komme seg etter å ha konsolidert rundt 0,0604 dollars prisgulv i flere uker. Selv om tekniske indikatorer antyder mulige kursgevinster, lar volatiliteten DOGE forbli handlingslammet.

Bitcoins månedlige realiserte volatilitet falt under Dogecoins, en uvanlig utvikling i kryptovalutamarkedet.

Dogecoin-prisen svevde innenfor et etterspørselsterritorium på pressetidspunktet. Du vil forvente massive prishandlinger i denne sonen. Forsterket bullishness kan presse DOGE ut av denne regionen for å utforske 50d EMA til $0,0639.

En slik opptur vil se at Dogecoin retter seg mot $0,0666, hvor den møtte avvisning under sitt for tidlige forsøk 28. august. Et brudd og økning utover 100d EMA ville utløse et gjenopplivingsrally som kan utvide seg til å bekrefte solide opptrender for Dogecoin.

I mellomtiden kan selgerpresset sende DOGE under den nære støtten på $0,0604, og potensielt synke alt for å samle likviditet på salgssiden under dette fotfestet.

Mens Dogecoins vei fremover forblir overskyet, fortsetter AI-sentrert Shiba Memu å få oppmerksomhet, med forhåndssalget som nærmer seg $3,5 millioner. Shiba Memu er en meme-krypto som kombinerer kunstig intelligens og blokkjede for å bygge et kraftsenter for selvmarkedsføring.

Shiba Memu – utnytter AI for et ustoppelig markedsføringskraftverk

Shiba Memu er i motsetning til mange meme-ressurser som lanseres med hype før de sliter med å beholde entusiaster på grunn av uklar tokenomics og mangel på nytte. Det nylig lanserte tokenet utnytter AI-basert programvare for å lære fruktbare markedsføringsstrategier og annonsere seg selv på ulike sosiale plattformer og relevante fora.

I følge whitepaperen vil Shiba Memu få mer makt og intelligens etter hvert som den utvikler seg til å dominere kryptoverdenen. Det står,

“Når det skrider frem, vil Shiba Memu-tokenet bli mer intelligent og kraftig, og vokse eksponentielt på vei til å bli en ledende aktør i kryptovalutamarkedet.”

Bør du investere i Shiba Memu?

Shiba Memu blomstrer allerede, og det eksplosive forhåndssalget fortsetter å tiltrekke seg oppmerksomhet og nærmer seg 3,5 millioner dollar. Shiba Memus eksplosive forhåndssalg bekrefter investorens tillit til temakrypten.

Shiba Memu kan være en lukrativ mulighet for krypto- og AI-entusiaster. Dens unike forening av teknologier gir fordeler som forstørret ROI, førsteklasses åpenhet og selvforsyning. Ettersom eksperter spår at AI vil være en industri på 1,87 billioner dollar i 2030, tilbyr Shiba Memu en unik investeringsmulighet for betydelig avkastning.

Du kan kjøpe SHMU-tokens via nettstedet til Shiba Memu. Den handlet til $0,030700 på pressetidspunktet. Tidlige investorer vil kjøpe memecoinen billigere ettersom prisen øker daglig klokken 18:00 GMT.