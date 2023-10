Memeinator forhåndssalg: Nesten $700 000 samlet inn selv om nedstenging av amerikanske myndigheter nærmer seg

En truende nedleggelse av amerikanske myndigheter kan vise seg å være en motvind for det bredere markedet når krypto og aksjer går inn i oktober. Det er en utsikt som kan være verre for meme-mynter ettersom en ny æra begynner med ankomsten av Memeinator (MMTR).

Nedstenging av amerikanske myndigheter og implikasjoner på krypto

Sjansene for en nedstenging av den amerikanske regjeringen økte betraktelig fredag da republikanske lovgivere gikk sammen med demokratene for å avvise et forslag fra GOP med 232-198 stemmer. Med dette sannsynligvis en siste innsats, foreslår markedseksperter at det ikke er noen vei til et kompromiss før fristen lørdag kveld.

Hva ville være implikasjonen av en slik nedleggelse for krypto ? Greg Cipolaro, global forskningssjef ved NYDIG, sa i et notat på fredag at dersom myndighetenes nedleggelse skulle skje, kan kryptoimplikasjoner merkes på to områder: rettshåndhevelse og finansiell regulering. For førstnevnte, innvirkningen på kryptorelaterte saker ved Justisdepartementet (DOJ), mens sistnevnte kan være på aktivitetene til Securities and Exchange Commission (SEC).

Allerede har SEC tilsynelatende forutsett nedleggelsen ved å utsette flere Bitcoin ETF-forslag i god tid før forfallsdatoene. Markedsreaksjonen har ført til at Bitcoin-prisen har trukket seg tilbake til under $27k og altcoins, inkludert meme-mynter, har mistet noen av gevinstene som er sett den siste uken.

Bortsett fra usikkerhet ser det ut til at investorer støtter potensialet til det nye Memeinator (MMTR)-tokenet etter at prosjektets forhåndssalg ble lansert denne uken.

Hva er Memeinator?

Krypto-meme-markedet har sett en bemerkelsesverdig økning i år, og har vokst til over 20 milliarder dollar i størrelse ettersom hype og momentum drev populære meme-tema-tokens høyere. Veksten i fellesskapet av noen meme-tokens har også vært imponerende.

Imidlertid er det utallige meme-mynter som ikke gir noen annen verdi enn å være parodier på toppmynter, et scenario som har memesfæren full av verdiløse overhypede tokens.

Memeinator er et prosjekt som tar sikte på å returnere moro med ny verdi til det globale meme-myntsamfunnet. Det kommer i form av en utslettelse av de svake memene når den innfødte MMTR stiger til en markedsandel på 1 milliard dollar.

MMTR, et nyttesymbol som omfatter en deflasjonsmekanisme, gir verdiholdere, inkludert tilgang til staking, NFT-er og Memeinator-spillet – et nytt kunstig intelligens (AI)-drevet spill “Meme Warfare” vil se MMTR-innehavere jakte og ødelegge meme-myntwannabes.

Det er også en premie for én MMTR-holder i form av en Virgin Galactic-reise til verdensrommet.

Memeinator tokenomics og hvor du kan kjøpe

MMTR tokenomics som skissert i prosjektets whitepaper indikerer en total forsyning på 1 milliard MMTR tokens. Teamet har allokert 65 % av dette til forhåndssalget, med dette klar til å nå fase fire når prosjektet beveger seg oppover et veikart som inkluderer lansering på store kryptobørser og avduking av Memeinator-spillet.

Med en landemerkesøkning på over $700k på bare tre dager, viser Memeinator meme-myntverdenen at det betyr alvor. Det er et tegn på at utryddelsen av svake meme-mynter er i gang og at den truende nedleggelsen av amerikanske myndigheter ikke vil redde noen fra dommens dag.

For crypto meme-entusiaster som ønsker å være en del av den nye æraen, er sjansen til å kjøpe MMTR til forhåndssalgspriser åpen i dag. Den nåværende prisen er $0,0112, som vil øke til $0,0118 på neste trinn, og fortsette å stige gjennom forhåndssalgsfasen.

For øyeblikket støtter Memeinator kjøp med ETH og USDT på Ethereums hovednett, samt BNB og BUSD på Binance Smart Chain.

Hvis du vil lære mer om Memeinator, eller kjøpe MMTR, kan du besøke nettsiden deres.