Hvilken krypto å investere? En titt på Shiba Memu

Kryptovalutamarkedet har tatt en ny pause etter de eksplosive gevinstene som førte til at Bitcoin eksploderte over $28k og Ethereum nådde topper på $1,7k på mandag.

Kan dette være en mulighet til å laste opp noe krypto? Shiba Memu (SHMU) er et av de nye kryptoprosjektene som har sett betydelig fart de siste ukene. Hva er det som driver investorer til forhåndssalget som så langt har samlet inn 3,58 millioner dollar?

Eksperter på krypto- og avkastningsutsikter

Selv om krypto forblir klar for en sannsynlig bullish flip med positive triggere innstilt tidlig neste år, antyder de nåværende utsiktene at prisene kan falle ytterligere. Dette er på grunn av avkastningen som fortsetter å varmes opp vilt, med den amerikanske 10-års statskassen piercing 4,927% for første gang siden august 2007.

Eksperter sier at de stigende avkastningene kan se investorer bevege seg bort fra oppfattede risikoaktiva, med en sannsynlig lokke som de noe “risikofrie” mulighetene som er tilgjengelige andre steder. Det er det som kan påvirke kryptovalutaprisene på kort sikt.

Imidlertid, ifølge økonom Peter Schiff, kan obligasjonsrentene fortsette å stige, som sett de siste dagene, bety undergang for bankene. Han antyder at utsiktene kan se at USA går i gang med sin største kvantitative lettelse (QE) «for å finansiere den største bankredningen». Fed må gå inn før det hele løser seg, bemerket Euro Pacific Asset Managements globale strateg.

Så selv om stigende renter utgjør en ny hindring for krypto, har den digitale aktivaklassens generelle motstandskraft fått de fleste investorer til å være positive med tanke på fremtidsutsikter. Dette synspunktet passer ikke bare bra for Bitcoin, men altcoin-markedet og nye perler som Shiba Memu.

Hva er Shiba Memu?

Shiba Memu er et nytt kryptoprosjekt som søker å utnytte kunstig intelligens og blokkjede for å revolusjonere meme-myntinvesteringer. Mens noen av de ledende meme-tokenene har svimlende markedsverdier, er den generelle vurderingen at de mangler reell trekkraft fordi de ikke tilbyr noen reell nytte.

AI vil hjelpe Shiba Memu å bringe dette aspektet av markedet til fellesskapet, med naturlig språkbehandling (NLP), prediktiv analyse og modellering som brukes til å skape et markedsføringskraftverk for SHMU. Strategien vil bli drevet av et AI-dashbord hvis funksjonalitet er rettet mot å maksimere synlighet og engasjement på tvers av sosiale medier og andre plattformer.

Bortsett fra å skaffe SHMU-tokens via Shiba Memu-forhåndssalget, vil innehavere også ha en sjanse til å tjene flere tokens. Dette inkluderer tilførsel av likviditet til Shiba Memu-poolen og innsats. Det er den typen verktøy som får kryptosamfunnet i gang, og mange ser på SHMU som en av symbolene å se i 2023.

Ifølge Shiba Memu tokenomics vil investorer ha en sjanse til å kjøpe SHMU fra en 85% forhåndstildeling av den totale forsyningen på 1 milliard.

Er Shiba Memu et godt kjøp i dag?

Dogecoin, Shiba Inu og Pepe, som eksploderte tidlig i år, er alle meme-mynter som har sett bemerkelsesverdig samfunnsengasjement og adopsjon. Selv med memesphere-industrien som nå er et marked for 20 milliarder dollar, antyder anslag for krypto og AI at gevinstene som de man har sett for PEPE har investorer som er opptatt av ikke å gå glipp av den neste perlen som kommer på markedet.

SHMU forhåndssalgsprisen har hoppet fra $0,011125, og øker hver 24. time kl. 18.00 GMT. Men selv med disse programmerte økningene, er Shiba Memu fortsatt priset til et røverkjøp med SHMU for øyeblikket til $0,03160.

Innen forhåndssalget avsluttes for å tillate tokens å handle på sekundærmarkeder som BitMart, vil SHMU-prisen ha økt med omtrent 240% til $0,0379.

Lanseringen av AI-dashbordet og andre positive utviklinger for Shiba Memu og det bredere kryptoøkosystemet kan se at tidlige investorer teller enda høyere gevinster – spesielt i et anslått oksemarkedsår. Dette kan dermed være en stor mulighet gitt at SHMU-prisen kanskje ikke er så lav som den er i dag.

