Shiba Memu (SHMU) stabil til tross for bred markedsnedgang: her er grunnen

Kryptovalutamarkedet har opprettholdt en nedsidestilling i 2023, og altcoins fortsetter å lide. Videre har meme-tokens som Dogecoin mistet appellen de en gang hadde på grunn av nådeløse prisfall. Mens ville prishandlinger kan være vanlige i kryptomemer, ønsker Shiba Memu å endre fortellingen med AI og konkret nytte.

Shiba Memu er en revolusjonerende meme-mynt som utnytter kunstig intelligens for å markedsføre seg selv tilstrekkelig, og “den kan gjøre arbeidet til 100 markedsføringsbyråer.” Dets unike tilbud har tiltrukket seg kryptospillere til tross for den pågående nedgangen. Altcoinen har hevet $3 779 460,27 i sitt forhåndssalg, noe som bekrefter investortilliten til SHMU.

Men hva gjør Shiba Memu forskjellig fra slike som Dogecoin, som ikke kunne overleve til tross for støtte fra Tesla-sjef Elon Musk?

Forstå Shiba Memu

Shiba Memu er et nytt meme-token som bruker AI-teknologi for å annonsere seg selv globalt. Alt er forskjellig fra andre digitale mynter med tema. Nettstedet indikerer at

“I motsetning til andre meme-tokens, som krever betydelig markedsføringsinnsats fra menneskelige team for å få gjennomslag, vil Shiba Memu lage sine markedsføringsstrategier, skrive sin egen PR og markedsføre seg selv i relevante fora og sosiale nettverk.”

Dessuten vil Shiba Memu lære oppdaterte markedsføringsferdigheter daglig, og utvide rekkevidden med førsteklasses markedsføringsstrategier for å sikre langsiktig suksess.

En memevaluta med brukstilfeller

Meme-myntsektoren har vokst fra en markedsverdi på $0 til over $20 milliarder i 2022. Eiendeler med hundetema har imidlertid prestert dårligere enn markedene, og mangel på nytte virker som en hovedutfordring. De fleste tar disse kryptomemene som søte tokens som ikke er avhengige av noe annet enn hype.

For eksempel tapte Shiba Inu 34,01 % i løpet av de siste tolv månedene, mens Bitcoin styrket seg 40 % innenfor den tidsrammen.

I mellomtiden løser Shiba Memu bruksproblemer i meme-myntenes verden. Foruten et attraktivt ansikt, etablerte Shiba Memu seg som en lukrativ investering som kan generere solid avkastning takket være funksjoner som AI-drevne naturlig språkbehandlingsalgoritmer.

Shiba Memu-aktører vil også nyte godt av ulike fordeler, inkludert å foreslå veier for eiendelen til å markedsføre seg selv. Innehavere vil motta belønninger som flere SHMU-mynter hvis teamet godtar anbefalingen.

Dessuten virker plattformens AI ubegrenset ettersom den kan styrke markedsføringen gjennom sentimentanalyse. Den gransker sosiale nettverk og fora for å oppdage skjevheter mot Shiba Memu. Utviklere kan bruke dataene til å øke sin markedsføringstiltak og fjerne bekymringer som potensielle innehavere kan ha. Det revolusjonerende memet lover det samfunnet vil ha.

Bør du kjøpe Shiba Memu?

Faktisk er kryptoindustrien fortsatt en svært konkurransedyktig arena, og Shiba Memu kan være et annet tannhjul innenfor det digitale aktivaspekteret. Imidlertid er det to ting som skiller SHMU fra sine rivaler. I tillegg til det pulserende fellesskapet bak, gjør Shiba Memu å skille seg ut ved å utnytte AI for egenmarkedsføring og forbedret nytte.

Shiba Memu handlet til $0,033400 på pressetidspunktet. Tidlige brukere vil nyte rabatterte priser ettersom tokens verdi stiger daglig kl. 18.00 GMT. Entusiaster kan også bli med i giveaways for å vinne imponerende belønninger.

Du kan besøke Shiba Memus nettside for å bli med på forhåndssalget.