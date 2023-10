Kryptovalutaer steg til værs på mandag da Bitcoin-prisen brøt til nær 28 000 dollar igjen, med den totale markedsverdien for krypto med mer enn 2 % til over 1,11 billioner dollar. Hva viser det siste kjøpstrykket som har krypto-flipping grønt på 24-timersloggen for Shiba Memu (SHMU) ?

SEC har ikke anket gråtoneavgjørelsen – hva betyr det?

Bitcoin økte med mer enn 3 % tidlig mandag, og handlet til topper på $27 958 på store kryptobørser. Flyttingen gjør at BTC ser på en pause over $28k og muligens en retest av det nylige forsyningsveggområdet rundt $28,600.

Dette tekniske bildet ser sannsynlig ut ettersom markedet lurer på hva som skjer videre for Bitcoin ETF etter fristen for Securities and Exchange Commission (SEC) for å anke en amerikansk domstolsavgjørelse om Grayscales bud om å konvertere Bitcoin Trust-fondet til en spot-ETF. Den umiddelbare reaksjonen er omtrent som i slutten av august, da DC Circuit-domstolen forlot SECs avvisning av GBTC til BTC ETF-konverteringsforslag for å se prisen på kryptos referanseaktiva stige kraftig.

Selv om det bredere makromiljøet kan påvirke prisene på kort sikt, tiltrekker spørsmålet om “når Bitcoin ETF” positive følelser i bransjen. I mellomtiden har Grayscale-rabatten nådd det smaleste nivået siden desember 2021. Rabattgapet, som begynte å reduseres kraftig i begynnelsen av året, har redusert ytterligere etter at selskapet angivelig bemerket at ETF-teamet var “operativt klare” til å konvertere GBTC til en Bitcoin ETF.

Det generelle scenariet er at ETF-eksperter og markedsanalytikere ser på den potensielle godkjenningen av en første Bitcoin spot ETF for det amerikanske markedet tidlig neste år. Bloomberg-analytikere har gitt denne muligheten en 90% sjanse, og mange ser den som en katalysator som kan henge sammen med den kommende halveringen for å presse krypto godt inn i et oksemarked.

Er det sannsynlig at disse utsiktene for Bitcoin, Ethereum og til og med topp meme-mynter Dogecoin vil drive Shiba Memu høyere? Å forstå den nye memecoinens verdiforslag kan være nøkkelen til investorer som ønsker å velge en potensiell perle fra mengden.

Hva er Shiba Memu?

Shiba Memu er et nytt kryptovalutaprosjekt innenfor memesfæren. Men i motsetning til den vanlige meme-mynten, søker dette prosjektet å bringe mer nytte til fellesskapet via en unik integrasjon av blokkjede og kunstig intelligens.

Shiba Memus bruk av AI er rettet mot å overlade memes markedsføringsinnsats, med den ekstra nytten av SHMU-tokenet som resulterer i et robust økosystem som i stor grad vil forvandles til en effektiv markedsføringsmaskin.

Prosjektets AI-dashboard vil tillate SHMU-innehavere å samhandle og gi tilbakemeldinger og forslag, med brukere som har en sjanse til å tjene tokens for integrerte forslag. Innehavere kan også satse på SHMU, mens løftet om ytterligere nytte strekker seg til veikartmilepæler som spill for å tjene penger og NFT-er.

Hvorfor den enorme interessen for Shiba Memu?

Ganske enkelt, hvis markedsforholdene basert på mulige ETF-nyheter og Bitcoin-halvering stemmer overens med et oksemarked, kan det å kjøpe Shiba Memu under forhåndssalget vise seg å være et flott trekk.

Som nevnt ovenfor, har den unike tilnærmingen til prosjektutvikling og inkluderingen av viktige verktøyfunksjoner Shiba Memu klargjort som et av de beste nye prosjektene for 2023.

Prosjekter som Dogecoin, Shiba Inu og Pepe har på forskjellige måter fått massiv trekkraft, og har nådd nye prisnivåer midt i et bredere fellesskap. Men som det har vært vitne til de siste månedene, har en større del av hypen som driver sentimentet kommet fra influencer-makt i stedet for ekte token-verktøy. Som sådan, snu hypen, og alt virker hindret.

I stedet for å stole på uregelmessige hypede hendelser, prøver Shiba Memu å tilføre den AI-drevne funksjonaliteten helt fra starten. Snarere enn flyktig vekst, har prosjektet som mål å være gradvis og selvforsynt. Det er sannsynligvis grunnen til at investorer som ønsker å gå lenge med et nytt prosjekt, i stor grad omfavner SHMU-forhåndssalget.

For øyeblikket har prosjektet samlet inn mer enn 3,8 millioner dollar, og denne milepælen er muligens nådd på grunn av den enorme handelen forhåndssalget kan tilby. Investorer vet også at tokenet kan eksplodere når det til slutt går live på børser, og posisjonering til gjeldende priser kan være en mulighet å ikke gå glipp av.

