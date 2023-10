Når investorer investerer i meme-kryptovalutaer, har investorer en tosidig historie å fortelle. Bare tenk på tidlige Dogecoin-investorer eller PEPE-støttespillerne som debuterte tidligere i år. De må ha blitt millionærer og milliardærer over natten. Ikke sant? Men investorer har blitt kastet i glemmeboken for å ha tro på memes av lav kvalitet og deres parodier. Så, hvilken vei for meme-investorer? Memeinator (MMTR) har en løsning, og et frenetisk anrop fra en selverklært meme-ødelegger har vunnet hjertene til mange.

Memeinator: En potensiell $1B markedsverdi meme-ødelegger?

Copy link to section

Ingen kan benekte den udiskutable veksten og rollen til meme-kryptovalutaer i blockchain-æraen. Fra en markedsverdi på nesten $0 i 2020, har meme-tokens nå et suverent handelsvolum på $36 milliarder. Det har ikke vært uten hindringer, ettersom svake memer har fortrengt markedsutsiktene.

Memeinator lover å rense sektoren ved å bruke sine geniale og AI-ledede markedsføringstiltak. Den skanner nettet, hjulpet av AI, for å finne de patetiske memene og tar dem front mot front. Meme-tokens som mangler originalitet og sjarm vil være på Memeinators skjærebrett. Memeinator har en plan for å nå målet.

Prosjektet investerer i tung merkevarebygging og markedsføring for å få det til å kjøre på den eksisterende meme-manien. Markedsføringen hjelper Memeinator med å generere en dominerende sosial prat. På denne måten kan Memeinator bli en ekte meme, og fjerne sine likesinnede som har sittet ved roret lenge.

Et spill som skal lanseres etter slutten av forhåndssalget vil også hjelpe Memeinators oppdrag. Spillere vil ta på seg fiendtlige memes i full kamp og ødelegge dem. Målet er å oppnå dominans og sikre at bare de sterkeste memene overlever. Spillfunksjonen øker tokenets nytte og gjør prosjektet til en morsom måte å investere på.

Er Memeinator en god investering?

Copy link to section

Memeinator-investorer har hentet inn overskudd tidlig i prosjektets forhåndssalg. I det tredje trinnet er tokenet attraktivt priset til $0,0112, med mer enn $690 000 solgt. Den tredje fasen av forhåndssalget er nær fullført, med prisen forventet på $0,0118 i neste fase.

Memeinators forhåndssalg kan være lukrativt for investorer som ønsker å dra nytte av tidlige gevinster. Forhåndssalget skjer i 29 stadier, med tokens pris som stiger i hver fase. Innen forhåndssalget avsluttes, vil prisen på MMTR ha steget med 132 %. Fra et investeringssynspunkt er forhåndssalgsgevinstene attraktive, noe som forklarer den tidlige etterspørselen etter token.

Det langsiktige potensialet til Memeinator virker også beundringsverdig basert på prosjektets nytteverdi. AI finner økt bruk, og Memeinator har fanget det ganske bra. I tillegg til å støtte Memeinators tiltenkte memedominasjon, forsterker AI prosjektets seriøsitet. Memeinator bruker for eksempel OpenAI-teknologi og Twitter APIer. Ved å gjøre dette utnytter prosjektet eksisterende produkter for å oppnå og levere nytte.

Memeinators whitepaper understreker også prosjektets nytte i Web 3.0-områder. Noen av disse inkluderer en innsatsfunksjon og eksklusive NFT-er for fellesskapet. Disse applikasjonene legger til et nyttelag, noe som gjør Memeinator til mer enn en meme-kryptovaluta.

Vil Memeinator stige med 10x?

Copy link to section

Fremtiden til Memeinator og pris ligger i adopsjonstrendene. Forhåndssalget har gitt et glimt av hva du kan forvente, noe som gjør det til en potensiell 10x gevinst når den er oppført.

Memeinator gir seg også til å bli notert på de mest populære børsene og et støttefellesskap. Tilgjengeligheten av tokenet på ledende børser vil gjøre tokenet kjent og låse opp etterspørselen.

Fra et spekulativt synspunkt kan Memeinator vinne mer enn 10 ganger ettersom flere investorer blir med etter notering. Meme-tokens har steget med lignende og høyere marginer, og Memeinator kan gjenskape gevinstene. På lengre sikt kan gevinstene bli høyere ettersom Memeinator lever opp til løftet og låser opp flere verktøy.