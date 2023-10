Loom Network, BIG TIME og Memeinator er for tiden de mest populære kryptoene

Kryptoverdenen bugner av tre trendende digitale eiendeler: Loom Network, BIG TIME og Memeinator.

Mens hver av disse tokenene bringer noe unikt til bordet, overvåker investorer og entusiaster nøye deres prisbevegelser og forhåndssalgshendelser.

Loom Network styrker Ethereum-økosystemet

Loom Network (LOOM) skaper bølger i kryptosfæren for sin innovative tilnærming til å løse skalerbarhetsproblemer i Ethereum-nettverket. LOOM fungerer som en Layer 2-skaleringsløsning for Ethereum, noe som muliggjør raskere og mer kostnadseffektive transaksjoner.

Fra de siste dataene handles LOOM til $0,32. Det har vært vitne til en jevn oppadgående trend de siste ukene, noe som gjenspeiler den økende interessen for Layer 2-løsninger og deres potensiale for å lindre Ethereums overbelastning. Tokenet har steget med hele 714 % de siste 30 dagene.

Loom Network price chart

BIG TIME topper i spillindustrien

BIG TIME (BIGTIME) er ikke din typiske kryptovaluta. Det er det opprinnelige symbolet til et action-rollespill for flere spillere som kombinerer fartsfylt kamp med en blomstrende økonomi i spillet. BIG TIME tilbyr spillere muligheten til å eie, handle og skape digitale eiendeler i form av Non-Fungible Tokens (NFT). Det som får BIG TIME til å skille seg ut er forpliktelsen til å gjøre Web3-elementer usynlige for spillere, og sikre en sømløs spillopplevelse.

BIGTIME har opplevd betydelige prissvingninger, med verdien for øyeblikket på $0,2425. Spesielt nådde den et rekordhøyt nivå på $0,341 for bare to dager siden, noe som indikerer entusiasmen rundt denne unike spillkrypten. Mynten har steget med 250 % de siste 30 dagene.

BIG TIME price chart

Flere store kryptovalutabørser inkludert Binance og BitGet har lansert BIGTIME U-baserte evigvarende kontrakter.

Memeinator omformer meme-myntlandskapet

Memeinator (MMTR) skriver om fortellingen om meme-mynter. Den har fått oppmerksomhet for sitt dristige oppdrag om å dominere meme-myntmarkedet og eliminere svakere tokens. Ved å utnytte blokkjede- og AI-teknologi, har Memeinator som mål å bringe orden i den kaotiske verdenen av meme-mynter ved å avgi dom på underpariske tokens.

Memeinators forhåndssalgsfremgang

Memeinators forhåndssalg har vært intet mindre enn ekstraordinært. På mindre enn 48 timer overgikk den $500 000-grensen, og slynget seg inn i trinn 3 av forhåndssalget.

Det som skiller Memeinator er dens forpliktelse til samfunnsengasjement, med en betydelig del av MMTR allokert til konkurranser og markedsføringspooler. Teamet har også planlagt en gradvis distribusjon av forhåndssalgssymboler for å sikre bredere deltakelse.

Memeinators forhåndssalg tok av til $0,01, og det ble raskt utsolgt i første omgang. For øyeblikket er MMTR priset til $0,011, med potensial til å nå $0,012 ettersom interessen fortsetter å øke.

Konklusjon

Kryptovalutamarkedet er alltid i utvikling, og disse tre tokens viser hvordan innovasjon og unike tilnærminger kan føre til bemerkelsesverdig suksess. Loom Network tar for seg skalerbarhetsproblemene til Ethereum, BIG TIME reimaginer spill ved å integrere NFT-er, og Memeinator er på et oppdrag for å rense meme-myntplassen.

Investorer og entusiaster følger nøye med på disse tokenene mens de lager bølger i sine respektive nisjer.