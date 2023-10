Metacade stiller opp med spennende produktportefølje, partnerskap foran mainnet i oktober

P2E-plattformen, Metacade (MCADE), lever igjen opp til løftet den ga da prosjektet ble lansert. Prosjektets hovednett lanseres i slutten av oktober og forventes å åpne en mengde nye utviklinger. Prosjektteamet har satt opp en rekke produktporteføljer og partnerskap i forkant av lanseringen.

Metacades Staking V2 gir 25 % avkastning når inngangen stenger

Metacades innsatspulje har vært samtalepunktet den siste uken, med $412 482 335 tokens satset. Beløpet er nær et mål på 500 000 000 for innsatspuljen, noe som understreker en sterk interesse.

Staking v2 varer i seks måneder og følger Staking v1, som var 100 % abonnert, og samlet inn $250 000. Det sterke abonnementet understreker interessen som Metacade har skapt i fellesskapet. Investorer tiltrekkes også av en avkastning på 25 % på innsatte tokens. Avkastningen er en eksepsjonelt høy avkastning støttet av et verdsatt prosjekt. Stakers vil også ha en sjanse til å søke om et livstids Metacader Pass.

Polygon-partnerskap for å låse opp spennende spillmuligheter

Tidligere denne måneden kunngjorde Metacade at de har inngått samarbeid med spilllinchpin Polygon Labs. Metacade sier at partnerskapet vil forbedre tilgjengeligheten til hundrevis av nye spill gjennom Polygon. Metacades administrerende direktør, Russell Bennett, kommenterte:

Dette samarbeidet har alltid vært en del av våre mål, drevet av vår dype respekt for Polygon Labs sitt bemerkelsesverdige arbeid og vår felles lidenskap for blockchain-spill. Tross alt er det tydelig at Polygon-protokollene vil spille en sentral rolle i fremtiden til industrien.

Polygon har vært en ledende Ethereum-skaleringsløsning. Plattformen har tiltrukket firmaer som går inn i Web 3.0 på grunn av dens lave transaksjonskostnader og høye skalerbarhet.

Metacade mener Polygon stemmer overens med sin forpliktelse til å levere spennende spillopplevelser. Partnerskapet er også avgjørende for Metacade ettersom det omplasseres for å ha kontroll i Web 3.0-spill.

Lås opp verdi gjennom spill- og Transak-partnerskap

Den eksponentielle veksten til Metacade har fått teamet til å vurdere fordelaktige avtaler for fellesskapet. Noen spennende spillpartnerskap inkluderer Ember Sword, Heroes Holdem, Heroes Battle Arena og Great Escape. Noen kommende partnerskap på Metacade inkluderer Definity Legend og Oxya Origin-spillene.

Metacade gir også ombord Transak, en fiat på/av rampeutvikler. Transak vil gjøre det mulig for investorer å kjøpe MCADE med 0 % kortavgifter via Metacade-nettstedet. Partnerskapene øker ikke bare tilgjengeligheten til MCADE, men gjør det også til en attraktiv investering.

Metacade: Et fellesskap av spillere som tilbyr unike måter å tjene penger på

Metacades potensial har ikke skjedd ved et uhell. Teamet engasjerer seg i samfunnet gjennom hyppige AMA-er. AMA-ene kommuniseres på forhånd via Metacades sosiale medier. Hvem som helst kan stille spørsmål og søke avklaring. De sosiale har bygget tillit, noe som gjør det mulig for samfunnet å bevege seg som ett.

I fremtiden ønsker Metacade å være et fellesskapsstyrt økosystem. Teamet har sett øynene på en DAO-struktur innen Q4 2024. Med overgangen kan medlemmene ta beslutninger og bestemme enhetens retning.

Tiltrekningen til Metacade gjenspeiles også i inntektsmodellen. Annonsering, en lanseringsplass for web 3.0-selskaper og stillingsannonser vil vises på Metacade. Andre er inngangsavgifter for turneringer, premietrekninger og spille-til-spille arkadespill.

Omvendt tjener Metacade-brukere gjennom funksjonene Play2Earn, Create2Earn og Compete2Earn. En Work2Earn-funksjon, som skal lanseres i Q1 2024, vil gi Web 3.0 jobbmuligheter til brukerne.

Er Matacade en god investering?

Det kommende Metacade- nettverket er isen på kaken for et prosjekt som allerede har tatt et stort sprang. Mainnettet vil ønske velkommen til en komplett pakke med produktlanseringer og utviklinger for Metacade. Som sådan er Metacade satt til å være et fullverdig prosjekt som vil drive verdien og tokenprisen.

Du kan også se på de store børsene der MCADE har vært notert. Du kan kjøpe MCADE på Uniswap, BitMart, Bitget og Coinstore, med flere oppføringer på vei.

Med det ovennevnte er MCADE en potensiell 10x-investering i fremtiden. Tokenets verdi kan låses opp fra ulike brukstilfeller, oppføringer og partnerskap.