Finansmarkedet var relativt volatilt denne uken da investorer så den pågående krigen mellom Israel og Hamas, den skyhøye prisen på råolje og den pågående obligasjonsuroen. Brent-råolje steg til $95 mens West Texas Intermediate (WTI) steg til $93.

Uroen i obligasjonsmarkedet fortsatte, med 30-årige statsobligasjoner som steg til et høydepunkt på 5 prosent i flere tiår. Boliglånsrentene steg også tilbake til 8 %, det høyeste punktet på mer enn to tiår.

Denne ytelsen skjedde da energiprisene steg og Jerome Powell leverte en relativt aggresiv uttalelse. Han hevdet at landets inflasjon fortsatt var hardnakket høy og at ratene kunne holde seg på dette høye nivået en stund. Han advarte likevel om den pågående geopolitiske risikoen.

Krypto og gull er trygg havn

I perioder med høy risiko har investorer en tendens til å flytte til trygge havn for å beskytte investeringene sine. Nylig har disse trygge havnene inkludert kortsiktige statsobligasjoner, gull og til og med kryptovalutaer.

Gull, som ofte blir sett på som et bedre alternativ til amerikanske dollar, steg til nesten 2000 dollar per unse. Det betyr at den har hoppet med nesten 10 % fra det laveste nivået i oktober i år.

Bitcoin har også blitt en annen trygg havn i kryptoindustrien. Etter å ha stupt til $24 700 i begynnelsen av september, hoppet BTC til $30 000 denne uken. Dette skjedde da investorer forble optimistiske om at Securities and Exchange Commission (SEC) snart ville godta en spot bitcoin ETF.

I en uttalelse sa Gary Gensler at byrået fortsatt gjennomgikk søknader fra selskaper som Blackrock, Invesco og Fidelity. Og i en egen uttalelse sa Blackrocks Larry Fink at selskapet hadde sett økt etterspørsel etter Bitcoin blant institusjonelle investorer.

En annen katalysator for Bitcoin var Teslas inntekter. Mens selskapets virksomhet avtok i løpet av kvartalet, fortsatte det å holde sine Bitcoins, som er verdt over 300 millioner dollar. Det gikk rykter om at selskapet vurderte å forlate krypto.

