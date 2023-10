Bitcoin kom tilbake til nesten $30 000-nivået denne uken etter en haug med positive utviklinger som fikk Cathie Wood – grunnleggeren av Ark Invest til å gjenta sitt super bullish syn på Bitcoin.

Wood ser Bitcoin til 1,48 millioner dollar

Wood snakket med Natalie Brunell på podcasten hennes «Coin Stories» denne uken, og sa at verdens største kryptovaluta vil være verdt 1,48 millioner dollar i løpet av det neste tiåret.

Tidligere i uken valgte Securities & Exchange Commission å gi avkall på planer om å anke en tidligere rettsavgjørelse som sa at regulatoren ikke hadde en tilstrekkelig grunn til å blokkere Grayscale fra å konvertere flaggskipet til en Bitcoin ETF.

Det var først og fremst det som hjalp prisen på Bitcoin til å komme seg litt de siste dagene, fordi det det signaliserer er at den første amerikanske Spot Bitcoin ETFen som forventes å øke institusjonell etterspørsel på en meningsfull måte nå kan være nærmere enn mange tror.

Den nevnte institusjonelle etterspørselen, i henhold til Cathie Wood, vil hjelpe BTC med å nå 1,0 millioner dollar ved slutten av dette tiåret.

Husk at Bitcoin vanligvis har en tendens til å sette stemningen for resten av kryptomarkedet. Så hvis det faktisk samler seg så aggressivt i de kommende årene som Wood forutsier, vil det sannsynligvis trekke en haug med andre navn med seg – og det kan inkludere de nylig lanserte kryptoprosjektene som Memeinator.

Memeinator tilbyr eksponering for AI

Memeinator er en blokkjedebasert plattform som har satt seg fore å endre landskapet i meme-myntverden.

Ved hjelp av kunstig intelligens er den forpliktet til å skanne internett grundig og ødelegge det som dens whitepaper omtaler som de “svake” myntene. Svindel og fusk relatert til meme-myntene har fått mange mennesker til å tape mye penger – og det er det Memeinator ønsker å fikse.

Som tydelig kan det være dobbelt spennende å investere i «MMTR» med tanke på at det også gir deg eksponering for kunstig intelligens – et marked som stort sett har vært i brann helt siden Microsoft investerte milliarder i OpenAI.

I sitt pågående forhåndssalg går Memeinator for $0,0118. Å investere i prosjektet tidlig kan sette deg opp for stor avkastning i de kommende årene.

Memeinator (MMTR) har samlet inn over 0,8 millioner dollar

Vanligvis, når nye tokens listes på kryptobørs, låser det opp betydelig etterspørsel som bidrar til å drive prisen nordover. Siden Memeinator ennå ikke skal begynne å notere, kan det være en annen indikasjon på at det ikke er for sent å investere i det ennå.

Enda viktigere, etterspørselsbildet for MMTR ser allerede sterkt ut selv før det går live på en kryptobørs.

Forhåndssalget har samlet inn over 0,8 millioner dollar i løpet av et par måneder, noe som tyder på at investorer ser potensiale i oppdraget om total markedsdominans.

Memeinator forventes å forlate det pågående forhåndssalget med en gevinst på rundt 132 %. For mer informasjon om hva MMTR er, hva er dens visjon, og hvordan du investerer i det i noen få enkle trinn, besøk nettstedet her.

Flere medvind kan hjelpe MMTR

Vi har allerede slått fast at Memeinator tilhører to forskjellige markeder: meme-mynter og kunstig intelligens – og begge disse vokser i et eksepsjonelt tempo.

Når det gjelder meme-mynter, er det et marked som ikke en gang eksisterte før pandemien, men som allerede hadde brølt til en verdi av over 20 milliarder dollar ved slutten av fjoråret. I tillegg er det kunstig intelligens som Statista anslår vil vokse omtrent ti ganger mellom nå og slutten av dette tiåret.

Ved å ekstrapolere disse vekstratene med den potensielle økningen i Bitcoin, da Cathie Wood har antydet signaler om at MMTR kan dra nytte av flere veldig sterk medvind i årene som kommer.

Andre bemerkelsesverdige navn som nylig har gjentatt sitt bullish syn på Bitcoin inkluderer milliardærinvestor Paul Tudor Jones og Michael Novogratz – administrerende direktør for Galaxy Digital.

Klikk her for å finne en trinn-for-steg-guide for hvordan du investerer i Memeinator.