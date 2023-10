Memeinator-tokensalget øker etter hvert som makrorisikoen gjenstår

Kryptovalutaer hadde en sterk ytelse denne helgen, selv om krisen i Israel og obligasjonsmarkedet fortsatte. Bitcoin steg til over $30 000 for første gang på flere måneder, mens viktige altcoins som Chainlink (LINK), Pepe, Aave, Aptos og Quant fortsatte sin bullish trend.

Teknikkinntekter fremover

Copy link to section

Kryptovalutaindustrien vil være relativt dempet denne uken uten store nyhetshendelser. Derfor vil de viktigste katalysatorene være det pågående håpet om at Securities and Exchange Commission (SEC) vil tillate en spot Bitcoin ETF. Analytikere hos JP Morgan forventer at byrået vil gjøre det i løpet av de neste månedene.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Traders vil også fokusere på de kommende teknologiinntektene fra selskaper som Microsoft, Alphabet, Meta og Amazon. Dette er viktige resultater fordi disse er de største selskapene i verden med en samlet markedsverdi på nesten 4 billioner dollar. De er også de største bestanddelene av S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene.

Nylig har kryptovalutaer avviket fra amerikanske aksjer. Mens nøkkelindekser som S&P 500 og Nasdaq 100 har trukket seg tilbake, har Bitcoin hoppet. Den totale markedsverdien for alle kryptovalutaer har steget til over 1,13 billioner dollar.

Den andre viktige katalysatoren å se vil være de kommende amerikanske BNP-dataene som er planlagt på torsdag. Disse tallene vil gi mer informasjon om tilstanden i økonomien. De vil også gå langt for å avgjøre hva Fed vil gjøre i neste møte.

De amerikanske BNP-tallene kommer på et tidspunkt da salget av obligasjonsmarkedet har intensivert, med 30-årsrenten som steg til det høyeste nivået på mer enn et tiår.

Memeinator token-salg får fart

Copy link to section

I mellomtiden fortsatte Memeinator, den kommende kryptovalutaen, sitt token-salg med suksess. Tokenet har samlet inn over $817k de siste ukene ettersom etterspørselen etter tokenet fortsetter å øke.

For det første er Memeinator (MMTR) en kryptovaluta som søker å bli gullstandarden i meme-myntindustrien. Det vil gjøre det ved å være en meme-mynt med et verktøy for kunstig intelligens (AI) innebygd.

I følge sin whitepaper, 62,5% av tokens går til offentligheten, mens 15% vil gå til markedsføring og CEX-oppføringer. De andre tokenene vil flytte til utvikling, utveksling av likviditetsforsyning og konkurransepool. Du kan kjøpe MMTR-tokenet her.

Så, er det trygt å kjøpe tokenet? Noen analytikere mener at det er fornuftig å allokere en liten del av porteføljen din på pre-sale tokens. Selv om ikke alle disse tokenene vil gjøre det bra til slutt, vil noen gjøre det. Og som vi så med Pepe, er det lett å bli en meme-myntmillionær ved å investere en liten sum. Men som med andre eiendeler, bør du bare investere penger du har råd til å tape.