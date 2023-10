Kryptomarkedet ble ønsket velkommen denne uken på et bullish ben som en del i den økte spot Bitcoin ETF- oppdriften. Den ledende digitale mynten etter markedsverdi overvant $31K-hindringen for å utforske nivåer over $34K i løpet av minutter.

Bitcoin handlet til $34 023 ved pressetid, og økte over 10 % i løpet av det siste døgnet. Den økte henholdsvis 20 % og 30 % i løpet av forrige uke og måned.

BTC monthly chart on Coinmarketcap

I mellomtiden katalyserte dens siste prisbevegelser opptrender i den generelle markedsplassen da markedsverdien for krypto steg til 1,25 billioner dollar. Analytikere tilskrev den pågående bullishness til økte handelsvolumer og ETF- godkjenningsinteressen.

Den nåværende markedsstemningen bekrefter investortilliten ettersom digitale eiendeler forbereder seg på å avslutte den langvarige vinteren i sektoren. For eksempel fortsetter den unike meme-mynten Shiba Memu å tiltrekke seg investeringer i forhåndssalgsfasen, og påløper nesten 4 millioner dollar.

Shiba Memu-prosjektet har samlet inn $3 997 775, noe som indikerer økt tro på denne AI-sentrerte kryptovalutaen. Meme-mynten har sett økt interesse på grunn av sin unike karakter sammenlignet med andre meme-kryptoer.

Shiba Memu bruker AI til å markedsføre seg selv i forskjellige sosiale fora, noe som sannsynligvis kan oversettes til eksponentielle prisstigninger. Samfunnet er fortsatt begeistret for dette prosjektet, og forhåndssalgsstadiene kan bekrefte dette. Videre, investorer FOMO om Shiba Memus potensielle fortjeneste på grunn av den pågående bullishness i markedene

Bør du investere i Shiba Memu?

Shiba Memu er fortsatt et distinkt prosjekt innen meme-mynten og kryptosektoren. Den har til hensikt å utforske hvordan AI kan hjelpe blokkjedeprosjekter med å sikre åpenhet, selvforsyning og økt avkastning. Det er i motsetning til andre meme-mynter som er avhengig av hype fra kjendiser og influencere.

Shiba Memu-prosjektet kan overvinne kjente meme-tokens i markedsverdi og lønnsomhet. Alts veikart inkluderer imponerende utvikling, fra lanseringen av SHMU-tokenet i Q4 2024 til utvidelse til nye markeder i Q2 2025.

Videre vil Shiba Memu følge trender i den generelle kryptovalutasektoren. Digitale myntanalytikere mener at bransjens nåværende status indikerer potensialet for å utforske nye høyder.

Kryptovalutaer kjører bullish bølger på gjeldende spot Bitcoin-børshandlede fond-mani. ETFer vil se flere finansielle giganter, inkludert BlackRock og Fidelity, inn i markedet, og katalysere imponerende verdiøkninger.

JUST IN:



BlackRock is allegedly buying a lot of Bitcoin in preparation for ETF listing. — Whale (@WhaleChart) October 24, 2023

Federal antydet også en pause i renteøkningen. Det kan være til fordel for risikoaktiva. Dessuten vil den kommende BTC-halveringen se den ledende kryptoen få styrke.

Kryptomarkedet viser en bullish utsikt og ser ut til å være klar for utvidede oppsider. I mellomtiden forblir investorene trygge på Shiba Memu. Tokenet vil sannsynligvis utkonkurrere blant bredbaserte rally, med tanke på AI-tilkoblingen, nytten og kommende utviklinger av SHMU-utviklere.

Spesielt øker SHMUs pris daglig kl. 18.00 GMT. Den handlet til $0,036100 under denne publikasjonen. Du finner mer info om prosjektet på nettsiden.