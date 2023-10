The Memeinator, topp altcoins stiger når Bitcoin ser $31k

Bitcoin (BTC)-prisen nådde et høydepunkt på $30 988 på kryptobørsen Bitstamp på mandag, da den ledende kryptovalutaen klarte en ukentlig lukking over $30k-nivået for første gang siden midten av juli. Andre steder økte Ethereum, Chainlink og Solana mens de beste altcoinsene tjente på en dose bullish sentiment over hele kryptomarkedet.

Midt i markedets overflod sett den siste uken, har Memeinator (MMTR) laget sine egne bølger i meme-myntverdenen. Lansert for bare noen uker siden, har prosjektet som krysser krypto og kunstig intelligens kjørt gjennom tre av sine token-salgsstadier

Altcoins stiger når BTC-okser målretter ny bestenotering for året

Bitcoin over $30k ser at okser møter et langsiktig motstandsnivå preget av det høyeste nivået hittil på $31 862 registrert 10. juli. BTC trakk seg tilbake fra forsyningsmuren i to tidligere forsøk i april og juli, og de siste utsiktene tyder på okser kunne slite med å bryte den.

Markedsanalytikere sier imidlertid at flaggskip-krypten bygger momentum som kan se at den eksploderer forbi nivået i et oksemarked sannsynligvis katalysert av en spot-godkjenning av Bitcoin ETF og BTC-halvering i 2024.

Mens Bitcoin starter for et angrep på $31k-hindringen, peker analytikere på bemerkelsesverdige gevinster for flere topp altcoins. I motsetning til i tidligere breakout-faser for BTC hvor alts la seg, ser denne gangen flere av dem overgå. Bortsett fra Ethereum, som brøt over $1 700, har Chainlink, Solana, Polygon, Aptos og Aave registrert betydelige bevegelser.

📈 Unlike #Bitcoin's previous two brief visits to $30K, this latest resistance level break to end the weekend has occurred as #altcoins surge, rather than falling behind $BTC's price. $LINK, $MATIC, $UIP, $APT, and $AAVE are all seeing their best performing decouplings of 2023. pic.twitter.com/ci7MPh25yf — Santiment (@santimentfeed) October 23, 2023

Mens profittakingsavtaler sannsynligvis vil øve press på kjøpere, har sannsynligheten for oppsidefortsettelse for Bitcoin i de kommende månedene markedet spent på hva som er mulig i det neste oksemarkedet. Og det har investorer som ønsker å posisjonere seg på riktig måte, inkludert å bli med i potensielt fremragende prosjekter som for tiden gjennomfører sine token-salg.

The Memeinator inntar en sentral scene i kryptoforhåndssalg

Meme-mynter så et fall i formuer om sommeren, etter at slike som Pepe spilte inn parabolske stevner for å tenne en bølge av nye meme-prosjekter. Mange kopierte ganske enkelt Dogecoin, Shiba Inu og Pepe, som fortsatt er de beste hundene og froskinspirerte meme-myntene på markedet. Men memesfæren er oversvømmet av mange meme-tokens under pari, og Memeinator-hvitboken ser for seg et fellesskapsdrevet prosjekt som vil være “meme-mynten til å styre dem alle.”

For å gjøre det, vil den AI-drevne memen oppsøke og ødelegge alle hundene og froskene som den anser som svake og som har «hadd dagen sin».

Hvis Memeinator leverer på veikartet for prosjektet når dommen kommer til meme-myntverdenen, kan tidlige støttespillere ha hentet en stor perle på lang sikt. Dette er fordi Memeinator vil utnytte sin pakke med AI-verktøy for å gi ekstra nytte til MMTR-tokenet. Mens mange av de kommende meme-rivalene mislykkes, vil MMTR-innehavere benytte seg av ekstra alfa via funksjoner som innsatsbelønninger og spillverktøy.

Det positive perspektivet for prosjektet kan være ned til en gjenoppblomstring i play-to-earn (P2E) og bullish prognoser for krypto generelt. Andre tokens notering på store børser, etterspørsel og oppsideøkning kan komme med utgivelsen av Memescanner og Meme Warfare-spillet

For øyeblikket har trinn 4 MMTR priset til $0,0118, med over $817k hevet. Den enorme interessen som ble vitne til den nesten utsolgte scenen antyder at det ikke vil ta lang tid før Memeinator stormer forbi milepælen på 1 million dollar i forhåndssalget. Krypto-etusiaster som ser på den neste meme-perlen kan se på Memeinator, hvis forhåndssalg tilbyr 62,5 % av det totale tilbudet.

Lær mer om Memeinator her.