Shiba Memu i fokus mens Pomp gjentar et bullish syn på Bitcoin

Anthony Pompliano – grunnleggeren av Pomp Investments er fortsatt super bullish på Bitcoin, selv om den allerede har økt kraftig de siste ukene for å nå $35 000-nivået.

Pomplianos bullish syn på Bitcoin

Millionærinvestoren ser på BTC som den “mest disiplinerte sentralbanken i verden”.

Han er overbevist om at kryptovalutaen er ganske likegyldig til geopolitiske hendelser. Bitcoin har en tendens til å vokse eksplosivt i bullish markeder – en trend som Pompliano sa til CNBC i et nylig intervju er usannsynlig å endre seg med det første.

Den globale etterspørselen etter kryptovalutaen vil forbli intakt selv om den amerikanske regjeringen forbyr Bitcoin, la han til. Pompliano er positiv til muligheten for at Securities & Exchange Commission snart vil gi grønt lys for en Spot Bitcoin ETF, spesielt fordi slike som BlackRock presser på for det.

Dessuten er høyere priser, ifølge Anthony Pompliano, bare midlertidige, og verdens største kryptovaluta vil dra ytterligere nytte av når Federal Reserve går over til mildhet i pengepolitikken.

Enkelt sagt, den amerikanske gründeren ser en stor fremtid for Bitcoin – som sannsynligvis vil være en meningsfull katalysator for andre tokener også, inkludert slike som Shiba Memu, med tanke på at BTC er ganske mye en fakkelbærer av kryptomarkedet.

Shiba Memu er avhengig av kunstig intelligens

Så vi har allerede etablert at Shiba Memu er et kryptonavn. Det som imidlertid gjør det enda mer interessant, er at dette kommende prosjektet også har eksponert deg for kunstig intelligens.

I følge White Paper på nettstedet kan Shiba Memu bruke kunstig intelligens til å lage reklameinnhold som deretter automatisk distribueres over hele internett – takket være AI.

Det er derfor det beskriver seg selv som et “markedsføringskraftverk” som er like produktivt eller effektivt som hundre markedsføringsbyråer til sammen.

Nå for kryptodelen av denne historien, alt den står for er drevet av dens opprinnelige meme-mynt “SHMU” som for tiden koster $0,0365 i det pågående forhåndssalget.

Et annet morsomt faktum – prisen på Shiba Memu-mynten øker en gang hver 24. time – den neste er forventet om to timer fra nå.

SHMU vil dra nytte av det kommende AI-dashbordet

Merk at SHMU er en meme-mynt i kjernen. Det er et marked som var verdt rundt 20 milliarder dollar på slutten av fjoråret mot ikke engang en krone ved starten av pandemien.

Så bortsett fra markedet for kunstig intelligens som Statista anslår vil nå 2,0 billioner dollar innen 2030 – omtrent en tidobling fra nå – posisjonerer investering i Shiba Memu deg til å dra nytte av rask vekst i meme-myntmarkedet også.

Etter forhåndssalget vil SHMU finne veien til fremtredende kryptobørser som har en tendens til å være en katalysator for prisstigning, da det i hovedsak øker tilgangen til en kryptomynt og i forlengelsen av etterspørselen.

Shiba Memu vil snart lansere et AI-dashbord som forventes å utvide nytten av meme-mynten også. For mer informasjon, besøk prosjektets nettside her.

Bitcoin medvind kan hjelpe Shiba Memu

Til slutt, som Anthony Pompliano spåer, vil Bitcoin sannsynligvis samle seg videre og fremover på baksiden av ikke én, men en hel haug med medvind som forventes å realisere den ene etter den andre.

SEC bestemte i forrige uke at de ikke vil anke en tidligere rettsavgjørelse som sa at den manglet tilstrekkelig grunn til å ikke la Grayscale transformere sin bitcoin-trust til en bitcoin ETF.

Det var igjen en stor seier for kryptomarkedet da det presset USA nærmere sin første Spot Bitcoin ETF som den innflytelsesrike investor Cathie Wood sier kan presse prisen på en Bitcoin godt over 1,0 millioner dollar i løpet av de neste ti årene ettersom den fortsetter å drive institusjonell virksomhet. penger inn i kryptovalutaen.

Som nevnt tidligere, hvis BTC faktisk samler seg så aggressivt, kan det tenkes at dets jevnaldrende som Shiba Memu (SHMU) også vil dra nytte av dens vidtrekkende krusninger.

Du kan besøke Shiba Memu -nettstedet for å finne ut mer om hvordan du investerer i SHMU i enkle trinn.