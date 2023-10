Meme-mynter og spillkryptovalutaer har blomstret under det pågående kryptookseløpet. Pepe, den nylig lanserte meme-mynten, har steget med mer enn 80 % fra det laveste nivået i oktober. Dette rallyet gjør det til en av de beste kryptovalutaene.

Andre kryptovalutaer i spillindustrien har også tatt seg opp igjen. Gala- tokenet steg til et høydepunkt på $0,02200, det høyeste punktet siden 14. august. Den har steget med over 72 % fra YTD-laven. Tilsvarende har Axie Infinity (AXS) og Decentraland (MANA) steget med mer enn tosifret de siste ukene.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Dette rallyet er i tråd med ytelsen til andre kryptovalutaer. Bitcoin har steget fra forrige ukes laveste nivå på $24.800 til over $34.000. Tilsvarende har Ethereum- prisen styrket seg til over $1 800. Andre toppytende kryptovalutaer er Injective (INJ), Storj, Internet Computer (ICP) og Render har økt.

Spot Bitcoin ETF-håp

Copy link to section

Bitcoin og andre kryptovalutaer har gjort det bra i en vanskelig periode i finansmarkedet. Mens disse myntene har steget, har amerikanske aksjer og obligasjoner stupt.

S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene har stupt til korreksjonssonen mens 30- og 10-års obligasjonsrentene har steget til de høyeste nivåene på mange år.

Hovedårsaken til rallyet er det pågående håpet om at Securities and Exchange Commission (SEC) vil godkjenne neste Bitcoin ETF. Selskaper som Franklin Templeton, Blackrock og Invesco har alle laget ETF-forslag.

Analytikere tror at en spot Bitcoin ETF vil låse opp for mer tilførsel til Bitcoin ettersom institusjonelle investorer allokerer noe av kapitalen sin til Bitcoin, som har overgått gull det siste tiåret.

Bitcoin har også økt ettersom investorer fortsatt er bekymret for den økende amerikanske gjelden og obligasjonsrentene. USA har samlet inn over 33,6 billioner dollar de siste tiårene. Med stigende obligasjonsrenter bruker USA nå over 800 milliarder dollar i nedbetaling av gjeld.

Derfor er det en følelse av at investorer tror at Bitcoin er en trygg havn, siden det ofte blir sett på som et digitalt alternativ til gull.

Salget av Memeainator-token fortsetter

Copy link to section

I mellomtiden har det nylige Pepe token-rallyet sendt mange investorer til alternative meme-mynter. Dessuten har Pepe kommet fra ingensteds for å nå en markedsverdi på over 470 millioner dollar. Underveis har mememynten, som ikke har noen reell bruk, skapt mange millionærer.

En av disse tokenene er Memeainator, en kommende meme-mynt som har som mål å være de beste tokenene i bransjen. Selv om det er en meme-mynt, vil utviklere sikte på å inkorporere kunstig intelligens.

Etterspørselen etter dette tokenet er økende, noe som fremgår av tokensalget. Utviklerne har allerede samlet inn over 949 millioner dollar, og de nærmer seg raskt sitt opprinnelige mål på over 1,2 millioner dollar. Du kan kjøpe MMTR-tokenet her og lese den detaljerte whitepaperen her.

I fremtiden har utviklerne som mål å bygge et helt økosystem som består av en spill- og NFT-handelsplattform.