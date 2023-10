Memecoin-opptur gir næring til interessen for Pepe, Floki og Shiba Memu

Memecoins har vist en bemerkelsesverdig oppblomstring de siste ukene ettersom kryptomarkedet har hatt en oppgang katalysert av positiv sentiment rundt den beste kryptovalutaen Bitcoin.

I mellomtiden kjøper investorer som er opptatt av å ta del i det som kan bli det neste store meme-prosjektet, aggressivt Shiba Memu (SHMU). Den nye memecoinens forhåndssalg har tiltrukket seg stor interesse den siste måneden, midt i krypto-økningen i oktober.

Pepe og Floki går vertikalt mens memecoins rally

Memecoins fikk juling i kjølvannet av fersk negativ sentiment over krypto om sommeren. Imidlertid har Bitcoins rally tidligere denne uken sett mye av overskuddet omfordelt til altcoin-markedet, med Pepe og Floki blant de beste mottakerne ettersom følelsen rundt meme-tokens snudde bullish.

Per 28. oktober var memecoin-markedet opp 20 % den siste uken, og Pepe (PEPE) og Floki (FLOKI) var de fremragende utøverne. De to tokenene overgikk Dogecoin og Shiba Inu og de fleste topp 100 altcoins med parabolske trekk på henholdsvis 79 % og 84 %.

Selv om det gjenstår å se hvordan ting utspiller seg foran et forventet oksemarked, er meme-renessanse et signal om at denne kryptodelen er kommet for å bli. Den appellen kan kanskje finne sine nyeste røtter i Shiba Memu.

Hva er Shiba Memu?

Når det gjelder meme-inspirerte prosjekter, er Shiba Memu den siste som ønsker å skille seg ut fra mengden. Flere tokens hyper ganske enkelt en imitasjon med hundetema eller frosketema, men det er ikke Shiba Memu. Ved å utnytte kunstig intelligens og blockchain-teknologi, søker prosjektet å skape et selvforsynt markedsføringskraftverk.

Omtrent 85 % av de 1 milliard SHMU-tokenene er tilgjengelige i forhåndssalg da teamet ser ut til å tilby tidlige støttespillere en mulighet.

Når det gjelder hvordan prosjektet fungerer, er strategien enkel: Trykk på et AI-dashbord for å lage det største AI-memet. Plattformen vil bli drevet av naturlig språkbehandling, prediktiv analyse, sentimentanalyse og bilde- og videogjenkjenning.

Med dette har Shiba Memu som mål å skreddersy enhver markedsføringsmulighet for å promotere den innfødte SHMU, og bringe den til markedet 24/7.

I motsetning til de fleste meme-tokens, forventes fellesskapstrekk for dette prosjektet å være uavhengig av den sporadiske hypen som følger med nyhetshendelser og influencer-aktivitet. Mange meme-tokens tar denne typen tilnærming til engasjement, og resultatet er massive svingninger i sentimentet – prisen påvirket ettersom kjendisvalideringer dør ut.

Bør du kjøpe Shiba Memu når forhåndssalget nærmer seg slutten?

Analytikere har på forskjellige måter spådd at Bitcoin er på vei til et femte oksemarked. En spådom er at BTC kan nå $125k innen utgangen av 2024.

Investorer, som er klar over at krypto fortsatt er et vilt marked, men med store investeringsmuligheter, tar posisjoner. Meme-mynter dukker opp igjen midt i disse utsiktene, så vel som enorme spådommer for AI-aksjer, og Shiba Memu kan bevise et av forhåndssalgsprosjektene.

Hva er prosjektets appell? Som nevnt kan det være Shiba Memus ferske tilnærming til memenomics og det ekstra laget med insentiver til innehaveren. Bortsett fra innsats og likviditetstilførsel, kan innehavere dra nytte av en deflasjonsmekanisme forsterket med et SHMU-forbrenningsprogram.

SHMU-prisen kan dermed dra nytte av massivt kjøpspress helt fra den går live på store kryptobørser. I henhold til veikartet (tilgjengelig her) skal dette være i første kvartal av 2024. Men Shiba Memu kan være et godt kjøp i dag, da lave forhåndssalgspriser stemmer overens med mulige parabolske gevinster hvis krypto går ut på et oksemarked som forventet.

Dette symbolske salgstilbudet er for tiden på en nedtelling på bare tre dager – noe som betyr at muligheten til å kjøpe til forhåndssalgspriser slutter 31. oktober.