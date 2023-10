Metacade-prisen (MCADE) øker etter hvert som partnerskapene fortsetter

Metacade (MCADE)-prisen har iscenesatt en sterk bedring de siste ukene som håp om en spot Bitcoin ETF. Tokenet økte også etter hvert som Metacade fortsatte å inngå partnerskap med noen av de største plattformene i kryptoindustrien. Etter å ha falt til $0,0046 tidligere i oktober, steg Metacade til et høydepunkt på $0,0073, som var et hopp på 70%.

Metacade-partnerskap fortsetter

Copy link to section

Metacade, i likhet med andre kryptovalutaer, har heiet på de siste hendelsene, som så Bitcoin stige fra $24 800 til over $35 000. Da den steg, krysset BTC det viktige psykologiske nivået på $30 000. Den hoppet også over nøkkelnivået på $32 000, det høyeste hittil i år.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Bitcoin hoppet som håp om at Securities and Exchange Commission (SEC) vil akseptere spot Bitcoin ETFs steg. Selskaper som Blackrock, Invesco, Franklin Templeton og Cathie Wood’s Ark har søkt om en ETF. Noen, som Blackrock, har begynt å se ETFen sin ved å kjøpe BTC.

Bitcoins rally har utløst en sterk rally på tvers av altcoin-markedet. Ethereum steg over 1800 dollar mens den totale markedsverdien for alle kryptovalutaer hoppet til over 1,3 billioner dollar. Det forklarer også hvorfor Metacade-prisen har steget.

Metacade har også annonsert en rekke partnerskap de siste ukene. Tidligere denne måneden samarbeidet Metacade med Polygon Labs, det nest største lag-2-nettverket i verden. Partnerskapet er fokusert på brukeranskaffelse, testing og adopsjon av flere brukere på Polygon-økosystemet.

Metacade lanserte også Metacade staking V2. Staking er en prosess der investorer belønnes bare for å holde krypto-tokens. Disse belønningene kommer fra inntektene som et nettverk genererer.

Som en del av Metacade staking V2 får innehavere flere funksjoner som rabatter, flere tilbud og ekstra eksklusive tilbud fra spillpartnerne. Over 400 millioner MCADE-tokens ble satset de første dagene etter at funksjonen ble publisert.

Metacade har også samarbeidet med flere andre selskaper ettersom utviklerne søker å bygge et mer robust fellesskap. Noen av disse partnerskapene er med blant andre GLMRApes, Heroes Battle Arena, Definity Legend, EV.io og Battle City HQ.

🚀 BIG NEWS! 🚀



We're thrilled to announce our latest partnership with @BattleCityHQ!



Get ready for Legends of Tank, a spectacular journey of strategy & combat, rolling out soon! 🎮🔥



Stay alert, warriors – an epic battleground awaits! ⚔️



📲https://t.co/m8r2hi5S3P pic.twitter.com/OFqJb5SrxB — Metacade (@Metacade_) October 19, 2023

GameFi har en sterk fremtid

Copy link to section

For det første er Metacade et relativt nytt selskap som har som mål å bli en ledende aktør i spillindustrien. Utviklerne har lært av de første selskapene i sektoren som Axie Infinity, The Sandbox og Decentraland.

I utgangspunktet vil plattformens mål være å skape en dynamisk virtuell plattform hvor spillere kan nettverk, samhandle og spille spill. Analytikere mener at industrien har en sterk fremtid ettersom blockchain-teknologien vinner popularitet.

Hvis dette skjer, vil Metacade spille en sentral rolle i GameFi-industrien. Når det gjør dette, vil MCADE-innehavere dra nytte av det når tokenprisen stiger og ettersom innsatsbelønningene øker.