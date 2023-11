Da prisen på Bitcoin brøt $30 000-nivået, krøp optimismen tilbake til kryptovalutaer. Mens gevinster er utbredt over hele sektoren, har meme-kryptovalutaer hatt de største økningene. Shiba Memu, et kommende meme-token, har tiltrukket seg investorer i forkant av debuten. Med over $4,1 millioner samlet inn, er Shiba Memu uten tvil et av de beste forhåndssalgene i 2023. Investorer har nå timer på seg til å kjøpe token før forhåndssalget stenger.

Forbedret meme-sentiment forårsaker omfattende gevinster

Ledende for meme-oppblomstringen er PEPE, et kryptotoken som oppnådde over 10 000 % gevinst etter lanseringen i år. Med en økning på 57 % den siste uken, er PEPE den ledende vinneren blant de 100 beste kryptovalutaene.

Dogecoin, det ledende meme-tokenet etter markedsverdi, har registrert over 8% gevinst. Shiba Inu er opp med tosifret. Floki Inu, en annen meme-kryptovaluta, har steget med 41 % den siste uken.

Gevinsten i meme-tokens forventes å fortsette, i henhold til markedsparametere. Frykt og grådighet-indeksen, som vurderer markedsstemningen, er for øyeblikket på 68, en “grådighet”-sone. Dette viser at appetitten for meme-tokens er sterk og kan fortsette å øke token-prisene.

Å returnere en positiv følelse er et pluss for å lansere meme-prosjekter som Shiba Memu. Sentimentet øker spekulasjonene rundt Shiba Memu og kan gi det første løftet etter børsnoteringen.

Om Shiba Memu

Shiba Memu er et ambisiøst meme-kryptoprosjekt som har som mål å smelte sammen blokkjede og kunstig intelligens. AI-vinkelen har vært attraktiv da teknologien forventes å gjøre Shiba Memu bærekraftig. Bærekraftsfokuset er en avgjørende forskjell for Shiba Memu fra sine jevnaldrende med lavt forbruk.

Prosjektet bruker kunstig intelligens til å markedsføre seg selv på nettbaserte plattformer. Shiba Memu kan skrive sin egen PR-kopi og lansere markedsføringsstrategier basert på den eksisterende følelsen. Prosjektet lærer også hele tiden, og drar nytte av det siste innen kreativ markedsføring for å få gjennomslag.

AI er også et sosialt verktøy for Shiba Memu og dets fellesskap. Prosjektet har et AI-dashbord der brukere kan samhandle med det. De kan stille AI-spørsmål og få tilbakemeldinger og sanntidsoppdateringer om markedsføringsaktiviteter. Det høye engasjementet skaper et lojalt fellesskap for Shiba Memu og hjelper prisoppdagelsen.

Shiba Memu forhåndssalg og prisprediksjon

Shiba Memu hadde et svært unikt og vellykket forhåndssalg. Med en startpris på $0,011125 er Shiba Memu nå verdsatt til $0,037450. De vedvarende prisøkningene har vært på grunn av prosjektets tokenomics. Tokenomics lar SHMU øke hver dag klokken 18.00 GMT. Investorer som kjøpte tokenet tidlig vil motta tokens med høyere verdi.

Prisøkningene til Shiba Memu gir tokenet en meme-stemning. Forutsigbart forventer investorer at Shiba Memu vil stige med opptil 10 ganger når den er notert på børser. Noteringen vil starte i Q4 2023, noe som betyr at Shiba Memu kan avslutte året på over $0,3.

Selv om spådommen er spekulativ, er den realistisk basert på etterspørselen Shiba Memu har tiltrukket seg. Meme-feller som PEPE har også nådd en lignende milepæl, noe som gjør case-scenarioet oppnåelig. I fremtiden kan SHMU-gevinsten være mer enn 10 ganger ettersom den låser opp verdi gjennom andre funksjoner som innsats.

Bør du kjøpe Shiba Memu i dag?

Shiba Memu er på sin siste dag med forhåndssalg. Derfra settes tokenet for notering på børser. Historiske trender viser at tokens låser opp etterspørselen og opplever høy spekulasjon umiddelbart etter notering.

Investorer som ønsker å kapitalisere på den første prisbevegelsen til Shiba Memu kan kjøpe tokenet nå. Dette lar dem dra nytte av markedsspekulasjoner og oppnå maksimale gevinster når SHMU debuterer.